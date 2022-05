« Caleta-Car est un peu un symbole de l’OM actuel… »

Très mauvais depuis la fin de la saison, Caleta-Car a été très irrégulier cette année… Un peu à l’image de l’Olympique de Marseille ! C’est le parallèle que tente de faire Mourad Aerts dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille.

Cette saison, l’Olympique de Marseille a été plutôt irrégulier… Autant au niveau des résultats sportifs que dans le production du jeu des joueurs de Jorge Sampaoli. Prenons l’exemple de Duje Caleta-Car qui, au départ, ne partait pas comme un titulaire dans la défense à trois installée par le coach argentin;

Il a toujours le même défaut mental de départ — Mourad

Peu à peu, le Croate a gagné sa place au centre du trio, a réalisé des prestations vraiment notables mais a chuté dans les derniers instants… Comme face à Feyenoord où il commet plusieurs erreurs coûtant très chères à l’OM. Face à Rennes encore une fois, il n’a pas été très solide. Pour Mourad Aerts notre journaliste, le défenseur central a montré ses limites et elles sont surtout mentales.

« Caleta-Car a une histoire à l’OM… Il a été mauvais, il a été bon… Ce n’est pas une grande histoire mais c’est une histoire ! C’est le type de joueur qui a un moment tu te dis : ah il va peut-être devenir très bon ! A un moment, il fait de très bons matchs… Je ne dis pas qu’il a une histoire où l’on peut s’attacher positivement ou négativement mais en tout cas il est là depuis longtemps. On parle de lui depuis trois ans. A un moment, avec Nico, on croyait beaucoup en sa capacité de relance. Il avait un vrai beau jeu long. En plus, il était friable mentalement dès le départ parce qu’il fait un très mauvais premier match (face à Nîmes sous Rudi Garcia, ndlr)… Du coup on se dit : peut-être qu’il a dépassé ça, qu’il est enfin devenu bon mais en fait non ! Il a toujours le même défaut de départ. C’est un peu un symbole de l’OM actuel. C’est vraiment un gentil joueur. Il a des qualités mais vraiment au moment où il faut devenir un très bon joueur de classe internationale, c’est la déception… « Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (16/05/22)

@MouradAerts sur Caleta-Car 🇭🇷 : « Il a toujours le même défaut mental de départ. C’est un peu un symbole de l’#OM actuel » #TeamOM pic.twitter.com/GhfJ8hgdDm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 17, 2022

