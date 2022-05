Caleta Car vers la Premier League, Dieng un départ sous conditions ? Seko Fofana vers l’étranger… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Duje Caleta car qui pourrait rejoindre Kamara en Angleterre , Seko Fofana qui pourrait poursuivre sa carrière hors championnat Français et Dieng sur le départ si l’OM a les bonnes conditions !

Mercato OM : Caleta Car aussi en Premier League ?

Steven Gerrard s’intéresse toujours au profil de Duje Caleta-Car. Le Daily Mail avait expliqué que les Hammers avaient déjà fait une offre pour l’international croate dans le cadre d’un prêt six mois comprenant une option d’achat cet hiver. Option écartée par Longoria qui valorisait alors son joueur à plus de 17M€, mais ce prix sera moindre cet été alors qu’il ne reste plus qu’une année de contrat à DCC…

Caleta Car avec Kamara à Villa ?

Le journaliste Ryan Taylor a confié à GiveMeSport que « James Tarkowski, Joe Gomez et Maxence Lacroix feraient certainement partie des cibles d’Aston VIlla en défense » mais il a également ajouté le nom de Caleta-Car. « Définitivement je pense aussi à Duje Caleta-Car de Marseille. Il était l’un des joueurs que Gerrard regardait lorsqu’il a été photographié au Vélodrome récemment face à Nantes. Je pense que Villa est assez claire dans ce qu’ils essaient de faire. » Caleta-Car pourrait être un remplaçant idéal pour le Konsa…

Invité à partir l’été dernier avec un transfert finalement avorté du côté de West Ham, mis au placard par Sampaoli en début de saison, l’international croate s’est accroché et à fini par s’imposer dans le onze de l’entraineur argentin. En fin de contrat l’année prochaine, le finaliste de la dernière coupe du monde est toujours candidat à un départ après 4 ans passé à l’OM. Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission de lundi, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg :

Salzbourg voulait se débarrasser de Caleta Car parce qu’il était lent — Zubar

« Caleta Car j’étais pas du tout fan pour être honnête (…) Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent, c’était les retours que j’avais en interne (…) Ceci dit, il faut reconnaitre, il a bataillé en début de saison où on voulait qu’il parte, il est pas parti, il n’a pas lâché, il a rendu service, il était bon jusqu’à récemment où ça fait 2,3 matchs qu’il est un peu en dessous. Je trouve que dans ce que demandais le coach, il te transmettais ce calme, pour repartir de derrière, pas s’affoler, je suis pas fan mais je trouvais que dernièrement il était bon. Pour ça que si on peut bien le vendre cet été… » Ronald Zubar – Source: Football Club Marseille (02/05/2022)

Mercato OM : Seko Fofana plutôt vers l’étranger ?

En effet, via son compte Twitter, Fabrice Hawkins précise que l’aspect financier est un problème pour Longoria : « Seko Fofana à Marseille, ce n’est pas d’actualité. Dossier compliqué financièrement pour l’OM. Le milieu de Lens a plusieurs offres à l’étranger. »

🔵⚪️ Seko Fofana à Marseille, ce n’est pas d’actualité.

Dossier compliqué financièrement pour l’OM.

Le milieu de Lens a plusieurs offres à l'étranger.

Fofana, C’est un poumon, donc forcément c’est bon, il marque des buts, il se projette bien, c’est un liant au milieu de terrain, c’est une présence et il l’a montré. Il a fait une saison extraordinaire avec Lens, il a porté son équipe toute la saison, même dans les derniers matchs, il a marqué quelques buts très importants. Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

« J’aime beaucoup les deux joueurs, en commençant par l’esprit, leurs qualités de jeu ce qu’ils apportent dans une équipe. Fofana ? Je me rappelle du match ici au Vélodrome, il avait fait un très grand match. Un garçon comme Fofana, l’abattage au milieu du terrain est comparable, comme l’autre Fofana (Youssouf) qui joue à Monaco avec Tchouameni, ce sont des joueurs complémentaires, dès qu’il y a une petite défaillance, le partenaire est là pour compenser et ça permet à une équipe d’être plus équilibrée. » Jean-Charles de Bono – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022) »

Le PSG et l’OM connaissent très bien le profil de Seko

« Quand on analyse les budgets, on peut se poser des questions. Mais quand on connaît les efforts que le RCL a fait pour attirer Seko, pour lui donner envie de venir et de faire partie du projet humble et ambitieux du RCL, on peut mieux appréhender les raisons qui ont poussé Seko à relever le défi lensois. Le RC Lens est attractif au niveau de la passion, du public, en termes de structures, en termes d’identité de jeu. C’est le plus gros investissement de toute l’histoire du RC Lens (10 M€, NDLR) pour obtenir le transfert depuis l’Udinese. Le niveau de jeu qu’il affiche aujourd’hui, il est allé le chercher par le travail. Ce sont les valeurs du club, les valeurs minières alors forcément ça a matché avec les dirigeants et le peuple lensois. Seko est humble et ambitieux, à l’image de son club. Mais je comprends qu’au vu de ses performances, les observateurs s’impatientent de le voir évoluer dans un club du top 16 européen ou dans les compétitions européennes. (…) Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui. » Antony Mendez – source : FootMercato (27/01/2022)

OM Mercato: Bamba Dieng, départ sous condition ?

L’image est restée dans les têtes de tous les supporters ! Le 13 décembre à Strasbourg (0-2), dans un match compliqué et difficile, Bamba Dieng illumine la soirée en ouvrant le score avec un ciseau acrobatique merveilleux. Le symbole d’un talent, d’une progression fulgurante. Après une première demi-saison d’apprentissage du haut niveau, le buteur sénégalais a réalisé un début de saison prolifique. Buteur contre Monaco, Rennes, Strasbourg plus tard, le jeune joueur réalise un début de saison fantastique et ce malgré un temps de jeu parfois réduit. Cette première moitié de saison est d’ailleurs récompensée par une sélection pour la CAN qu’il remportera avec le Sénégal.

Dieng conservé jusqu’à quel montant d’offre ?

Revenu de la CAN, il a fallu que l’attaquant se remette dans le bain. Buteur contre l’ASSE et Montpellier, Dieng réalise une première saison qui laisse entrevoir de très belles choses pour la suite. Une continuité qui n’est pas sur de s’inscrire à l’Olympique de Marseille. Déjà fortement courtisé lors du mercato hivernal par des clubs anglais, l’international sénégalais risque de voir plusieurs clubs revenir à la charge cet été pour lui. D’après les informations de La Provence, on croirait beaucoup en lui au sein du club de l’OM et Jorge Sampaoli lui accorderait énormément de crédit. Le joueur a déjà déclaré lors des trophées UNFP qu’il serait à l’OM la saison prochaine. Néanmoins, des clubs comme Newcastle ou Fribourg pourraient revenir à la charge. En cas de belle offre, Marseille pourrait laisser filer sa pépite.

Auteur d’une saison prometteuse, l’attaquant sénégalais de 22 ans restera-t-il pour autant à l’OM ? Même s’ils comptent beaucoup sur lui sportivement, les dirigeants ne fermeraient pas la porte en cas d’offre importante#TeamOM https://t.co/HpABGHqH7N — La Provence OM (@OMLaProvence) May 26, 2022

Dieng doit mieux contrôler son dernier geste (…) Il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser — Sampaoli

« Deux aspects par rapport à Dieng. Ils sont propres aux attaquants. La précision il va la retrouver, c’est une aussi une question de maturité. C’est un joueur qui a une bonne frappe. Il doit mieux contrôler son dernier geste. C’est un joueur qui a gêné les défenseurs adverses à chaque fois qu’il a joué. Il a eu le sort du match entre ses pieds, mais c’est grâce à lui. Il s’est créé ces occasions, d’autres n’auraient pas pu faire ça. S’il arrive à comprendre les moments d’un match, quand il faut accélérer, poser des problèmes aux défenseurs… Dans ce second temps du dernier geste, il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser. » Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse (04/05/2022)

