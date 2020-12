Mercato conccurents OM : Un quatrième club (et pas des moindres) veut Camavinga (Rennes) ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Ce mardi, c’est Rennes, mal en point depuis plusieurs semaines, qui pourrait bien perdre sa pépite Eduardo Camavinga. Le Real est annoncé comme le favori mais Manchester United et le PSG seraient aussi sur le coup. Un quatrième top club européen pourrait se rajouter à la liste…

Cela fait plusieurs semaines que le nom d’Eduardo Camavinga est annoncé du côté du Real Madrid. La presse espagnole affirme même que le club, toujours entrainé par Zinédine Zidane, serait le favori dans ce dossier même si le PSG et surtout Manchester United sont des également des candidats à son recrutement. Le club anglais pourrait disposer d’arguments financiers surtout si Paul Pogba change d’air l’été prochain (la Juve?). Cependant, un autre gros club européen serait aussi très intéressé par l’international français…

Selon France Football, le Bayern Munich cherche toujours un successeur à Thiago Alcantara d’autant que Javi Martinez devrait partir en juin. Les noms de Deniz Zakaria et Florian Neuhaus ont été évoqués, mais la priorité serait bien le jeune français du Stade Rennais. Le club bavarois a les moyens de convaincre le joueur de 18 ans. Argument supplémentaire le contingent français est fourni en Bavière avec Pavard, Coman, Tolisso, Hernandez, Kouassi ou encore Bouna Sarr. Quoi qu’il en soit, Rennes attend un gros chèque pour laisser filer son jeune crack Eduardo Camavinga…

