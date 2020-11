Ex OM : Bouna Sarr a déjà conquis ce champion du monde au Bayern !

Transféré dans les derniers jours du mercato au Bayern Munich, Bouna Sarr s’est assez vite acclimaté en Bavière. L’ancien joueur de l’OM est en concurrence avec le champion du Monde Benjamin Pavard. Ce dernier a tenu des propos élogieux à son égard.

A la surprise générale, l’ancien latéral droit de l’Olympique de Marseille Bouna Sarr (28 ans) s’est engagé avec le Bayern Munich lors du dernier mercato. Ce dernier a signé un contrat de quatre ans avec le club bavarois où il se retrouve en concurrence avec un certain Benjamin Pavard (24 ans). Le champions du monde a évoqué l’arrivée de l’ex olympien au cours d’un entretien accordé à la chaîne Télé Foot

A lire aussi : Concurrents OM : Lopes (Lyon) crée (encore) la polémique pour son jeu dangereux !

Bouna Sarr est un top mec – Pavard

« La concurrence est saine. Bouna est un top mec. Il est performant quand il joue. On se tire vers le haut. Je suis très content qu’il soit arrivé au Bayern (…) La plupart des gens me voyaient remplaçant au Bayern. Moi, j’étais sûr de mes qualités. Ça prouve que je suis performant et régulier » Benjamin Pavard – Source : TéléFoot