CAN 2024 : 4 nouveaux joueurs de l’OM sélectionnés (dont une surprise ! )

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs de Ligue 1 qui seront le plus impactés par la CAN 2024. Trois nouveaux joueurs viennent d’être officiellement sélectionnés. Il s’agit des deux Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi et des Camerounais, Simon Ngapandouetnbu et François Régis Mughe. La sélection de ce dernier représente une petite surprises et donc un joueur offensif en moins pour le club marseillais pendant cette compétition.

𝐀𝐳𝐳𝐞𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐭 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐂𝐀𝐍 ! 🇲🇦🔥 Nos 2 Olympiens font partie des 27 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐭𝐥𝐚𝐬 🦁 qui disputeront la #CAN2023 en Côte d’Ivoire 🇨🇮

𝘍𝘦́𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 @AzzedineOunahi @Amine_000 👏💙 🤝 #SublimeCôteDivoire 🌍 pic.twitter.com/HokuERFbDO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 28, 2023