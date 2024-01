CAN : 8/8 pour les internationaux de l’OM ! Le programme complet des 8e !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Carton plein pour les internationaux de l’OM à la CAN ! Le Sénégal, le Cameroun, la RDC et le Maroc se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.

On connait le programme complet des huitièmes de finale. Les deux premiers matches vont se jouer le samedi 27 janvier avec le choc Nigeria-Cameroun. Le jeune gardien Simon et la recrue Faris Moumbagna sont concernés par cette rencontre. Le lendemain aura lieu le duel des Guinée mais aussi un gros duel entre l’Égypte et la RD Congo de Chancel Mbemba. Ensuite le lundi, le Sénégal va affronter le pays hôte la Côte d’Ivoire qui s’est qualifié sur le fil. Pape Gueye et Ismaïla Sarr habituels titulaires mais aussi Iliman Ndiaye joker de luxe vont devoir assumer leur statut de favoris. Enfin, le Maroc d’Azzedine Ounahi et Amine Harit affronteront l’Afrique du Sud le mardi 30 janvier à 21h.

Samedi 27 janvier

-18h : Angola – Namibie

-21h : Nigeria – Cameroun

Dimanche 28 janvier

-18h : Guinée – Guinée Équatoriale

-21h : Égypte – RD Congo

Lundi 29 janvier

-18h : Cap Vert – Mauritanie

-21h : Sénégal – Côte d’Ivoire

Mardi 30 janvier

-18h : Mali – Burkina Faso

-21h : Maroc – Afrique du Sud