Canal+ reprend la Ligue 1, l’OM revient le dimanche soir dès la semaine prochaine !

L’OM est habitué aux samedi depuis plusieurs semaines. Si les marseillais vont retrouver le « prime time » du dimanche soir face au PSG dans deux jours, cela sera aussi le cas la semaine prochaine. En effet, Canal+ vient de récupérer l’intégralité de la Ligue a décidé de remettre l’OM en tête de gondole dimanche prochain (14 février) face à Bordeaux.

🚨 La programmation TV de la 25e journée est tombée 🖥️ ! 👀 @canalplus 👋 https://t.co/lyAHeLRCi1 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 5, 2021



Voici le programme de la 25e journée de Ligue 1. Canal+ dispose de l’intégralité des matches, voici les diffusions.

Samedi 13 février

17h : Paris Saint-Germain – OGC Nice (CANAL+)

19h : Stade de Reims – RC Lens (Groupe CANAL+)

21h : Olympique Lyonnais – Montpellier Hérault SC (Groupe CANAL+)

Dimanche 14 février

13h : AS Monaco FC – FC Lorient (Groupe CANAL+)

15h : Angers SCO – FC Nantes (CANAL+ SPORT et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : Dijon FCO – Nîmes Olympique (CANAL+ SPORT et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : FC Metz – RC Strasbourg Alsace (CANAL+ SPORT et en intégralité sur MULTISPORTS)

15h : Stade Rennais FC – AS Saint-Étienne (CANAL+ SPORT et en intégralité sur MULTISPORTS)

17h : LOSC Lille – Stade Brestois 29 (Groupe CANAL+)

21h : FC Girondins de Bordeaux – Olympique de Marseille (CANAL+)