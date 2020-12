Mercato concurrents OM : Un défenseur de Chelsea à Nice dès cet hiver ?

FCMarseille vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents directes de l’OM. Capitaine et véritable patron de la défense niçoise, Dante a été victime d’une rupture d’un ligament croisé au genou gauche. Alors que le Brésilien ne jouera plus cette saison, l’OGC Nice s’active en coulisse afin de lui trouver un remplaçant…

Depuis la blessure de Dante, l’OGC Nice vit une mauvaise période. Éliminé de l’Europa League, Nice n’a plus gagné depuis 8 matchs toutes compétitions confondues. Les dirigeants niçois cherchent alors à recruter un défenseur central pour cet hiver afin de pallier à sa faiblesse défensive…

un prêt de Tomori (chelsea) dès janvier ?

Selon les informations du Sun, le club azuréen souhaite obtenir le prêt du joueur de Chelsea, Fikayo Tomori. Le défenseur de 22 ans, qui a très peu joué cette saison (3 apparitions), serait l’une des options envisagées pour remplacer le défenseur brésilien en janvier. Fikayo Tomori avait refusé de quitter Chelsea lors du dernier jour du mercato estival 2020. Ce dernier pourrait cette fois partir en prêt afin d’engranger des minutes de jeu à Nice. Le défenseur anglais est également suivi outre-manche, en effet Newcastle suit attentivement Tomori. Prolongé il y a tout pile un an (le 12 décembre), le montant d’un transfert de Fikayo Tomori est estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Pour rappel ce dernier dispose d’un contrat avec les Blues jusqu’en 2024.