Ce champion du monde 98 n’imagine pas l’OM sur le podium !

Alors que Rennes est sur une série positive, et que Nice ne lâche pas la course au podium, l’OM va devoir s’imposer ce dimanche dans le Forez. Mais pour Lionel Charbonnier, les Marseillais ne seront pas dans les trois premiers à la fin de saison…

La participation de l’OM en coupe d’Europe sera un obstacle pour cette fin de saison selon Lionel Charbonnier, qui s’est montré inquiet au micro de RMC:

L’OM me fait peur avec cette coupe d’Europe– Charbonnier

« Je vois deuxième Nice, troisième Rennes, et l’OM quatrième. L’OM me fait peur avec cette coupe d’Europe, ils vont aller loin car c’est l’ADN de ce club. Il n’y a plus que trois défenseurs, vont-ils prendre un ukrainien pour combler ce manque ? Parce que si tu fais descendre d’un cran Kamara, tu auras des problèmes offensifs ou pour garder le ballon. L’accumulation des matchs me fait peur avec un calendrier pas facile pour les Marseillais. » Lionel Charbonnier— Source: RMC (02/04/22)

🗣️💬 Lionel Charbonnier « Je vois l’OM terminer 4e ! L’OM me fait peur. Ce qui me fait peur, c’est cette coupe d’Europe où je les vois aller loin mais j’ai peur qu’ils se brûlent » pic.twitter.com/71HNGgq3x4 — After Foot RMC (@AfterRMC) April 2, 2022

Pour l’instant je dirais Rennes et Marseille sur le podium — Ménès

Beaucoup d’équipes sont dans cette course depuis le début de la saison. Le Stade Rennais et l’OGC Nice sont toujours dans les parages et enchaînent les bonnes performances en championnat. Pierre Ménès, ancien consultant sur Canal + a livré son sentiment sur le podium sur son nouveau site internet.

A LIRE AUSSI : Mercato : Dieng, vexé par l’attitude des dirigeants de l’OM?

« Au moment où on se parle, c’est Nice. Parmi les trois équipes celle qui montre le moins de qualité c’est Nice. Ils ont fait des matches très défensifs ces derniers temps à l’extérieur au Parc des Princes, à Marseille ou à Strasbourg. Je pense qu’ils ont les moyens de faire plus et mieux. Quand tu as Kluivert qui est remplaçant lors du match face à Marseille, ce n’est pas un signe d’ambition. Actuellement la meilleure équipe de France, c’est Rennes. Pour Marseille, tu t’aperçois que quand l’équipe est moins farfelue, c’est beaucoup mieux. Face à Nice, c’est la première fois que je voyais une équipe de Marseille au départ totalement cohérente avec des joueurs qui évoluaient tous à un poste qui leur correspondait. Chaque faux pas pour ces trois-là va être compliqué. Pour l’instant je dirais Rennes et Marseille, mais je peux dire l’inverse lundi prochain. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot