Ce défenseur de l’Olympiakos annonce la couleur avant d’affronter l’OM !

L’OM affronte l’Olympiakos ce mardi soir pour le compte de la 5e et avant dernière journée de Ligue des Champions. Après avoir battu le FC Nantes samedi, l’OM doit enfin s’imposer en Europe. Pour autant, le défenseur du club grec, Pape Abou Cissé n’est pas venu à Marseille pour faire de la figuration…

En conférence de presse lundi, Pape Abou Cissé a été clair : il vient à Marseille pour gagner. Ce défenseur central passé par l’AC Ajaccio s’est montré motivé et entend bien faire un résultat face à l’OM afin de décrocher la 3e place du groupe…

On est là pour gagner ce match — Pape Abou Cissé

« On est là pour gagner ce match. Y’a une qualification derrière donc on est conscient de ce qui nous attend ici. C’est un plaisir de venir en France, et de jouer contre une équipe française. Marseille c’est une grande équipe mais je suis venu ici pour relever un grand challenge et gagner un match avec mon club. Le plus important c’est l’Olympiakos malgré des sentiments forts. C’est la champions League il n’y a que des grands clubs, on est là avec beaucoup de motivation et de détermination. » Pape Abou Cissé – source : Conférence de presse (30/11/2020)