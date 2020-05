Ce gardien mythique a failli rejoindre l’OM !

Gardien mythique paraguayen des années 90, José Luis Chilavert aurait pu rejoindre l’Olympique de Marseille comme il l’a expliqué au micro de RMC…

Alors qu’il aurait pu rejoindre l’OM, le gardien paraguayen a joué seulement deux ans France, à Strasbourg entre 2000 et 2002. Il est revenu au micro de RMC sur son transfert avorté vers Marseille :

C’était un rêve une grande possibilité– Chilavert

« C’était un rêve, une grande possibilité. Ça aurait été réellement un grand pas en avant, parce que Marseille est l’un des grands clubs au monde. Les supporters ont beaucoup de personnalité, ils ont ce sang chaud que j’adore, Marseille est une institution. Les supporters ne voulaient pas que j’abandonne l’institution. Parce que si je m’en allais, l’équipe se serait effondrée. J’ai passé neuf saisons à Vélez et j’ai tout gagné. C’est le plus intéressant, non? Aujourd’hui, l’argent pèse beaucoup dans les transferts. Mais à l’époque, le coeur pesait plus lourd pour que je reste » José Luis Chilavert— Source: Team Duga