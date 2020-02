Mercato : Ce jeune talent explique pourquoi il n’a pas choisi l’OM !

A la recherche d’un attaquant cet été, l’OM a recruté Dario Benedetto au mercato estival. Un jeune avant-centre de Ligue 2 était pourtant une cible selon l’Equipe mais a privilégié l’Angleterre…

Selon L’Équipe, l’OM suivait de très près le cas de Bryan Mbeumo, jeune attaquant français qui évoluait à Troyes (Ligue 2). Le joueur s’est finalement engagé avec Brentford (Championship) qui a dépensé 6 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur. Il faut dire que les débuts du joueur sont bons, en effet il a marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives. Son équipe est en course pour une montée en Premier League, Brendford est cinquième du championnat à 5 points de Leeds second du classement. Le jeune joueur est revenu sur son choix de transfert…

Je souhaitais poursuivre ma progression en France– Mbeumo

« Au départ, je souhaitais poursuivre ma progression en France, et le fait d’être sollicité par de grosses écuries de Ligue 1 m’y incitait. Mais lorsque Brentford s’est rapproché de mon entourage et qu’on a commencé à discuter avec eux, mon choix s’est naturellement porté vers ce club. Je n’ ai aucun regret, tout a été fait pour me mettre à l’aise et je me sens désormais parfaitement bien. Et puis, l’état d’esprit est dans toutes les strates du club, super positif » Bryan Mbeumo— France Football