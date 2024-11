Ce joueur de l’OM qui plait beaucoup à Walid Acherchour !

Après la victoire de l’OM 1-2 face à Nantes, Walid Acherchour a récemment analysé la performance de Neal Maupay sur DAZN, affirmant qu’il a « gagné beaucoup de points ». L’attaquant semble prendre l’ascendant sur son concurrents Wahi.

Il a souligné que Neal Maupay a réalisé un « match d’équipier », incarnant parfaitement le rôle d’un numéro 9 capable de se connecter avec ses coéquipiers. En effet, il a marqué un but, ce qui est essentiel pour un attaquant : « Quand tu es numéro 9, on te demande d’être décisif et il l’a été. » Walid Acherchour a également mis en avant la solidité de Maupay face à des adversaires comme Nicolas Pallois, notant qu’il a été « très solide sur ses appuis » et qu’il a su dézoner avec efficacité. Selon lui, Maupay est un joueur qui « va véritablement concurrencer Elye Wahi cette saison ».

🎙 | « Neal Maupay montre qu’il peut concurrencer Wahi. Il a fait un vrai match de numéro 9 intelligent en étant décisif et pertinent dans le jeu de l’OM. » – @walidacherchour 🗣💪 pic.twitter.com/5oL3J6KV5J — DAZN France (@DAZN_FR) November 3, 2024



Cependant, le consultant reste prudent en soulignant que « ce n’est pas terminé » pour Wahi, qui possède d’autres qualités et pour qui un gros investissement a été réalisé. Malgré cela, Acherchour estime que « dans la palette globale d’un numéro 9, Neal Maupay a encore montré qu’il était pertinent pour le jeu de l’Olympique de Marseille. »

Cette victoire s’inscrit pleinement dans la stratégie de Roberto De Zerbi, qui a su tirer parti de son approche tactique pour décrocher les trois points à la Beaujoire. Pour ce match, l’ancien entraîneur de Brighton avait choisi de placer Neal Maupay en position d’attaquant central.

De Zerbi ne condamne pas Wahi

Ce choix s’est avéré judicieux, puisque le joueur, originaire de Versailles, a ouvert le score pour les Marseillais. Cependant, à l’issue de la rencontre, le coach olympien a fait une déclaration inattendue en louant son numéro 8 lors d’une interview avec DAZN. « Neal Maupay ? Il a été exceptionnel, mais il faut aussi reconnaître qu’Elye Wahi est un joueur de talent et qu’il apportera beaucoup à l’équipe », a-t-il déclaré. Ces remarques soulèvent des questions, tant il semble que le coach italien ait rapidement voulu détourner l’attention vers Elye Wahi.