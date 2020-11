Ce joueur du PSG d’accord avec Leonardo concernant l’OM…

Après la récente déclaration de Leonardo, recadré par ses supporters, le Brésilien peut compter sur Abdou Diallo qui a récemment défendu le directeur sportif du PSG..

Au cours d’une séance de questions-réponses avec les supporters, le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain Leonardo avait déclaré que Marseille était la ville du football en France. Sur leur compte Twitter, le Collectif Ultras Paris a réagi à cette déclaration. Mais cette fois, c’est au tour d’Abdou Diallo, défenseur du PSG, de reconnaître la supériorité historique de l’OM sur le club de la capitale…

C’est une réalité – abdou diallo

« Je pense que dans le contexte et la façon dont il a voulu le sortir, c’est de dire que l’histoire marseillaise est grande. C’est une réalité. Et ce n’est pas descendre le PSG que de dire ça. Au contraire. Je pense que pour qu’il y ait un grand OM, il faut un grand PSG. Et inversement. Ca fait partie du foot. Ca ne m’a pas choqué ? Je suis acteur, pas spectateur. Je connais Leonardo et je sais à peu près ce qu’il pense. Maintenant, quand on isole une déclaration et qu’on la ressort comme ça, on peut l’interpréter de différentes façons. »

Abdou Diallo – Source : Europe 1 (15/11/2020)