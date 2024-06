Ce joueur du RC Lens confie que sa famille supporte l’OM !

Dans une interview accordée à Free Ligue 1 avec Alexandre Ruiz, Angelo Fuligini a confié qu’il était supporter l’OM quand il était petit avec sa famille.

Natif du Sud de la France le milieu de terrain lensois, Angelo Fulgini c’est confié sur son attachement à l’Olympique de Marseille « en fait, à l’époque mes parents, enfin surtout mon père. Mes sœurs c’était vraiment, elles étaient pour l’OM, encore maintenant elles sont un peu pour eux. » dévoile le milieu de terrain lensois. Le milieu âgé de 27 ans a connu une saison plutôt compliquée avec les sangs et or auteur d’un seul petit but en championnat. Lors de cette interview, le natif de Fréjus déclare avoir déjà eu un maillot du club phocéen. « C’est vrai que ma famille était plus pour Marseille, (…) ils avaient une préférence pour l’OM à l’époque », déclare-t-il à la fin de l’interview. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Lens, avec une valeur marchande de 7 millions l’OM devrait s’y intéresser ?

A lire aussi : Mercato OM : C’est confirmé, Mikautadze a fait son choix !