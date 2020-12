Ce joueur formé au PSG l’a « un peu en travers » et veut empêcher l’OM d’être premier !

L’OM est 4e de Ligue 1 mais doit jouer deux matches en retard face à Lens et Nice. Le premier se tiendra le dimanche 03 janvier, l’occasion pour le jeune attaquant du PSG prêté à Lens, Arnaud Kalimuendo de s’imposer afin d’oublier la défaite au Parc en début de saison…

Présent sur le banc parisien lors de la défaite 0-1 du PSG face à l’OM en début de saison, Arnaud Kalimuendo a depuis été prêté au RC Lens. Interrogé par la chaîne Téléfoot, ce dernier a clairement affiché son envie de battre les marseillais pour les empêcher de rattraper le PSG au classement de Ligue 1. L’attaquant de 18 ans a marqué 3 buts (en 6 matches) depuis son arrivée à Lens.

On va tout faire pour gagner, mais cette fois avec Lens — Kalimuendo

« Je suis bien à Lens, c’est un objectif de revenir au PSG. On verra en fin de saison. Empêcher l’OM d’être leader en tant que Parisien ? Ca compte ! En plus, j’étais sur le banc quand ils sont venus gagner au Parc des Princes. Je l’ai un peu en travers. On va tout faire pour gagner, mais cette fois avec Lens. » Arnaud Kalimuendo – Source: Téléfoot (06/12/2020)