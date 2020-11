La réaction du RC Lens suite à son refus de décaler son match pour arranger l’OM

L’OM ne jouera pas face à Nice ce weekend, le match a été reporté à cause de nombreux cas de Covid dans l’effectif niçois. Suite à cela, l’OM a tenté d’obtenir la programmation de son match en retard face à Lens…

Selon les informations de RMC Sport, L’Olympique de Marseille aurait contacté Dijon et Lens. Le RCL a rejeté la demande du club marseillais de décaler sa rencontre face au club dijonnais de la 11e journée de Ligue 1 prévu ce dimanche. Interrogé vendredi midi, Franck Haise, qui a semblé agacé par le sujet, n’a pas voulu en rajouter.

On jouera l’OM à un moment ou à un autre – Franck haise

« Il y a un Dijon prévu dans le championnat. Il y a un Dijon – Lens qui se jouera dimanche. Il y a des dates qui vont être libérées avec la Coupe de France, j’ai vu ça. On jouera l’OM à un moment ou à un autre. Là, il y a une journée de championnat qui était prévue. Il me semble évident, par rapport à notre préparation et à la logistique pour notre déplacement de jouer le match qui était prévu. Et que ce soit pour nous ou pour Dijon c’est la logique qui prime. On jouera Marseille un peu plus tard. »

Franck Haise – Source : La Voix Du Nord (20/11/2020)