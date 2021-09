Ce joueur que Daniel Riolo aurait aimé voir dans cet OM de Sampaoli !

L’Olympique de Marseille s’est incliné au stade vélodrome ce dimanche soir (2-3) face au RC Lens concédant ainsi sa première défaite de la saison. Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo est revenu sur la prestation du club marseillais.

L’OM a concédé sa première défaite de la saison face à Lens ce dimanche (2-3) au stade Vélodrome. Les marseillais ont notamment souffert défensivement et montré un visage moins séduisant dans le jeu. Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a donné son sentiment sur cette rencontre en soulignant le gros travail du milieu de terrain lensois Seko Fofana (26 ans)

Un mec au milieu comme Fofana, Marseille ne l’a pas

Un mec au milieu comme Fofana, Marseille ne l’a pas. Il est vraiment fort ce joueur. J’y pensais en le regardant et je me disais qu’un mec comme ça dans le jeu de l’OM et ce que demande Sampaoli, lui apporterait beaucoup au jeu de l’OM. (…) Dans ce pressing avec des lignes ultra-serrées et un Guendouzi, qui a été très bon depuis le début de la saison, et bien la même ses cheveux je ne les voyais plus voler… Je ne le voyais pas… Daniel Riolo – Source : RMC Sport (26/09/2021)

Au terme de la rencontre l’entraineur du club marseillais Jorge Sampaoli a également jugé la performance de son équipe en conférence de presse :

« Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup d’agressivité de la part des Lensois, et quand on n’a pas le contrôle du match, ça donne ce genre de match. On l’a eu pendant quinze minutes, quand on est revenu à égalité, et pendant vingt minutes en deuxième mi-temps, mais trop peu dans l’ensemble. Je savais que ce serait un match difficile. (…) Il ne faut pas penser que cette défaite s’explique par rapport à l’état physique, il y a bien sûr de la frustration par rapport au résultat, mais on n’a pas su les neutraliser, on n’a pas gardé notre ligne de conduite, celle qu’on avait mise en place. Dans le futur, il faudra trouver la solution pour essayer de gagner ce genre de matches parce qu’on en jouera beaucoup d’autres. (…) Les changements ? C’était pour reprendre le match en main, pour reprendre le contrôle du jeu, et modifier un peu l’aspect de l’équipe, aussi. Cela n’a pas fonctionné. » Jorge Sampaoli – source: L’Equipe / Conférence de presse (26/09/2021)

