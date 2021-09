OM : Saliba, un premier gros couac à corriger !

L’Olympique de Marseille s’incline pour la première fois de la saison face à Lens (2-3) au stade Vélodrome à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de William Saliba, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille s’est fait bougé par Lens dimanche. Les hommes de Franck Haise ont étouffé les marseillais pendant 30 minutes avant le réveil de Payet. L’OM a dominé le début de la seconde période avant de céder par la suite. Sampaoli ne pu que constater les dégâts, un très bon adversaire mais trop d’erreurs à l’image d’un William Salina friable.

A lire : OM : Sampaoli est cash après cette défaite face à Lens !

Saliba, un premier gros couac à corriger !

Il avait déjà joué avec le feu avec des prises de risques parfois inutiles dans la relance. Saliba s’est raté face à Lens dimanche. Le défenseur central prêté par Arsenal a raté sa passe pour Balerdi dans la surface, une erreur qui amène le pénalty et l’ouverture du score. Moins serein et géné par le pressing lensois, il a eu du mal à sortir le ballon. Il est encore coupable sur les but décisif de Saïd, il ne sert pas assez l’attaquant lensois qui coupe le centre de Socota et marque de la tête le but du 2-3… Il perd 10 ballons dans le match et offre même une autre grosse occasion aux visiteurs en fin de match. Une prestation à oublier.