Ce journaliste de l’Equipe emballé par l’OM de De Zerbi !

Karim Benani, journaliste à la chaîne L’Équipe, a récemment analysé le début de saison de l’Olympique de Marseille (OM) après les 10 premières journées de Ligue 1. Il a souligné l’ampleur du renouvellement de l’effectif marseillais, un changement radical qui justifie les hauts et les bas observés en ce début de saison.

Selon Karim Benani, l’Olympique de Marseille a procédé à un renouvellement d’effectif d’environ 80%, avec des arrivées qui ont renforcé presque toutes les lignes de l’équipe. Seuls quelques joueurs, comme Leonardo Balerdi, quentin Merlin, font partie du noyau dur qui a connu peu de changements. Ce renouvellement profond présente des avantages à long terme, mais implique également une phase de mise en place des automatismes.

Le journaliste souligne que cette période d’adaptation est normale, notamment dans un championnat aussi compétitif que la Ligue 1, où la cohésion entre les joueurs est essentielle pour viser les premières places. La question est désormais de savoir à quel rythme l’OM pourra développer cette cohésion, surtout face à une concurrence qui a, pour la plupart, maintenu une stabilité dans son effectif.

A lire : OM : direction Trets pour le centre de formation ?

Les premiers résultats de l’OM : des signes encourageants

À ce stade du championnat, l’OM est parvenu à rester devant plusieurs clubs ayant connu peu de changements dans leur composition d’équipe, comme Monaco, Lille, Nice, et même Lyon ou encore Lens. Ces équipes, malgré leur stabilité, n’ont pas réussi à creuser l’écart sur Marseille, ce qui est un excellent signe pour l’avenir.

Karim Benani précise qu’après 10 journées, dans un championnat de Ligue 1 réduit à 34 matchs, il est déjà possible de faire un premier bilan. Ce qui fait encore plus sens, c’est que l’OM se trouve devant des équipes qui, pour certaines, jouent même la Coupe d’Europe. Ce début de saison solide montre que l’Olympique de Marseille a des arguments à faire valoir, malgré son effectif en construction.

Un OM avec un énorme potentiel pour les mois à venir

Benani reste optimiste sur le potentiel de l’OM pour les mois à venir. Il envisage une montée en puissance de l’équipe marseillaise, avec une meilleure intégration des recrues et un jeu plus fluide une fois les automatismes trouvés. « Imaginez ce que cet effectif marseillais peut faire avec des automatismes dans 1, 2 ou 6 mois… », affirme-t-il. Une équipe qui, une fois pleinement en place, pourrait rapidement devenir l’une des plus redoutables de la Ligue 1.

🟡 Nantes 1-2 Marseille 🔵 🗣️ @KarimBennani_ : « Imaginez ce que cet effectif là peut faire avec des automatismes dans un, deux ou six mois ! » #EDG pic.twitter.com/2lKl3CCLPY — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) November 4, 2024

Conclusion : L’OM sur la voie de la rédemption

L’analyse de Karim Benani met en lumière un aspect crucial de la saison actuelle de l’Olympique de Marseille : le renouvellement de l’effectif. Bien que l’équipe ne soit pas encore à son plein potentiel, les résultats sont déjà positifs, avec des places devant des clubs qui ont conservé une stabilité dans leur effectif. L’OM va devoir se montrer bien plus fort au stade Vélodrome et face au concurrents directs, car la grosse défaite face au PSG a bien du mal à être digéré par les supporters