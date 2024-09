Ce journaliste de RMC est cash concernant l’OM : « j’ai la certitude que l’on va s’éclater ! »

Sur ses 3 premiers matchs de championnat, l’OM débute très bien et s’en sort avec 7 points (2 victoires et un match nul). Florent Gautreau s’est donc exprimé sur le début de saison des olympiens dans l’After Foot. Il a notamment parlé de la capacité de l’OM d’aller titiller le PSG.

Après un début de championnat en trombe, avec 2 victoires et un match nul à domicile, l’OM est au cœur de tous les débats. Un effectif remanié et un coach de classe internationale qui suscite l’intérêt de toute la France, et un jeu dynamique qui régale ceux qui les suivent.

Il faut un OM flamboyant

🗣️ @FlorentGautreau: « J’ai la certitude que cet OM, sans coupe d’Europe, va évidemment jouer le podium, que l’on a sans doute, dans cette équipe le meilleur joueur de L1 avec Greenwood et des joueurs énormes mais je n’ai pas la certitude qu’ils pourront aller titiller le PSG » pic.twitter.com/YcO2A3ff2i — After Foot RMC (@AfterRMC) September 2, 2024

Florent Gautreau fait l’éloge des olympiens en ce début de saison et souhaite retrouver un OM flamboyant. « 10 buts en 3 matchs c’est ce que je retiens mais avant de dire il faut un duel OM-PSG il faut retrouver un OM flamboyant. C’est-à-dire un OM peut-être avec plein de défaut mais un OM qui enflamme, qui remplit le stade et que ta envie de voir. Là comme dans l’histoire récente et c’est ce que je trouve génial, dans les coachs qu’ils ont eu et qu’ils ont ramenés en France, tu as envie de les regarder tu te dis il va se passer quelque chose. Impossible (de rater un matche de l’OM), c’est génial. »

« On a dans cette équipe le meilleur joueur de Ligue 1 »

Florent Gautreau continue en expliquant que l’OM n’ira pas titiller le PSG. « Maintenant quand tu regardes le petit déséquilibre, voilà pourquoi je ne participe pas à la croyance de Daniel Riolo (le titre de champion). Le PSG est supérieur c’est sûr mais aussi parce que dans l’équilibre de l’effectif, dans ce qu’on a vu contre Reims. Peut-être que tout ça va s’améliorer, peut-être qu’il va trouver quelque chose, mais là on a dit qu’il y avait des joueurs hors norme notamment devant. Et ils ont en plus Neal Maupay, et ils ont Rowe qui rentre quelques minutes. Milieu attaque c’est énorme par rapport à ce que l’OM a eu récemment avec des joueurs plus jeunes que les paris Sanchez et Aubameyang. Donc ce n’est presque mieux pas sur la qualité intrinsèque mais collectivement et offensivement. En revanche défensivement, ce n’est pas que le ON/OFF interrupteur qu’il s’est passé contre Reims. Ce sont des choses qui dans l’organisation collective et défensive n’étaient pas bonnes. Est-ce que Cornélius va faire le job ? Là je parle pour aller titiller le podium et le PSG, je n’en ai pas la certitude. J’ai la certitude qu’on va s’éclater, que cette équipe sans coupe d’Europe va évidemment jouer le podium, qu’on a dans cette équipe sans doute le meilleur joueur de Ligue 1 et d’autres joueurs énormes. Mais je n’ai pas la certitude que le déséquilibre assumé de De Zerbi soit suffisant notamment face au PSG ».

