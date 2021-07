Ce que l’Euro 2020 va rapporter à l’OM

Il y a seulement deux joueurs qui ont participé à l’Euro 2020, côté Olympique de Marseille. Steve Mandanda avec l’Equipe de France, et Duje Caleta-Car avec le maillot de la Croatie.

Ce dimanche, c’est déjà la fin de l’Euro 2020. La finale opposera l’Italie à l’Angleterre, deux belles nations du football mondial. Les joueurs de l‘Olympique de Marseille, n’ont pas vraiment brillé durant le tournoi. Steve Mandanda s’est fait éliminé par la Suisse en huitième de finale, tout comme Duje Caleta-Car contre l’Espagne au même stade de la compétition. Néanmoins, l’Euro 2020 pourrait rapporter une somme d’argent au club marseillais.

L’UEFA va verser un demi-million à l’OM

A LIRE : Euro 2020: L’Angleterre bat dans la douleur le Danemark, et rejoint l’Italie en finale !

D’après les informations de Sportune, l’UEFA va verser de l’argent aux clubs de Ligue 1, dont les joueurs ont participé à la compétition. L’Olympique de Marseille va toucher 558 000 € de la part de l’association européenne. Selon le site spécialisé dans l’économie du sport, 9000 euros sont versés par jour et par élément retenu pour le tournoi continental. C’est le Paris-Saint-Germain, qui engrange le plus d’argent pour six joueurs, avec près de 1 970 000 €.

Même si cet Euro 2020 n’aura pas été une franche réussite pour les joueurs olympiens, cette somme pourrait être vue comme un petit lot de consolation pour les dirigeants de l’OM.

Voici les résultats de toutes les rencontres depuis le début de cet Euro 2021.

Le programme complet de l’Euro 2021

Samedi 26 juin 2021 :

18h00 : Pays de Galles – Danemark = 0-4

= 0-4 21h00 : Italie – Autriche = 2-1

Dimanche 27 juin 2021 :

18h00 : Pays-Bas – République Tchèque = 0-2

= 0-2 21h00 : Portugal – Belgique = 0-1

Lundi 28 juin 2021 :

18h00 : Croatie – Espagne = 3-5

= 3-5 21h00 : France – Suisse = 3-3 TAB

Mardi 29 juin 2021 :

18h00 : Angleterre – Allemagne = 2-0

– Allemagne = 2-0 21h00 : Suède – Ukraine = 1-2

Vendredi 2 juillet 2021 :

18h00 : Espagne – Suisse = 1-1 TAB

– Suisse = 1-1 TAB 21h00 : Belgique – Italie = 1-2

Samedi 3 juillet 2021 :

18h00 : Danemark – République Tchèque = 2-1

– République Tchèque = 2-1 21h00 : Angleterre – Ukraine = 4-0

Mardi 6 juillet 2021 : Italie – Espagne = 1-1, TAB (4-2)

Mercredi 7 juillet 2021 : Angleterre – Danemark = 2-1 (AP)

Dimanche 11 juillet 2021 : Angleterre – Italie

matches de poules

Vendredi 11 juin 2021 :

Turquie – Italie = 0-3

Samedi 12 juin 2021 :

15h00 : Pays de Galles – Suisse = 1-1

18h00 : Danemark – Finlande = 0-1

21h00 : Russie – Belgique = 0-3

Dimanche 13 juin 2021 :

15h00 : Angleterre – Croatie = 1-0

18h00 : Autriche – Macédoine = 3-1

21h00 : Pays-Bas – Ukraine = 3-2

Lundi 14 juin 2021 :

15h00 : Ecosse-Tchèquie = 0-2

18h00 : Pologne-Slovaquie = 1-2

21h00 : Espagne – Suède = 0-0

Mardi 15 juin 2021 :

18h00 : Hongrie – Portugal = 0-3

21h00 : France – Allemagne = 1-0

Mercredi 16 juin 2021 :

15h00 : Russie – Finlande = 1-0

18h00 : Turquie – Pays de Galles = 0-2

21h00 : Italie – Suisse = 3-0

Jeudi 17 juin 2021 :

15h00 : Ukraine – Macédoine = 2-1

18h00 : Danemark – Belgique = 1-2

21h00 : Pays-Bas – Autriche = 2-0

Vendredi 18 juin 2021 :

15h00 : Suède – Slovaquie = 1-0

18h00 : Croatie – République Tchèque = 1-1

21h00 : Angleterre – Ecosse = 0-0

Samedi 19 juin 2021 :

15h00 : Hongrie – France = 1-1

= 1-1 18h00 : Allemagne – Portugal – 4-2

21h00 : Espagne-Pologne = 1-1

Dimanche 20 juin 2021 :

18h00 : Italie – Pays de Galles = 1-0

18h00 : Suisse – Turquie = 3-1

Lundi 21 juin 2021 :

18h00 : Ukraine – Autriche = 0-1

18h00 : Pays-Bas – Macédoine = 3-0

21h00 : Finlande – Belgique = 0-2

21h00 : Danemark – Russie = 4-1

Mardi 22 juin 2021 :

21h00 : Angleterre – République Tchèque = 1-0

21h00 : Ecosse – Croatie = 1-3

Mercredi 23 juin 2021 :