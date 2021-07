OM Mercato: Contacts avancés pour Kamara avec ce club italien, un joueur inclus dans le deal ?

En fin de contrat en 2022, Boubacar Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille cette saison. Alors que sa priorité reste l’Angleterre, il pourrait filer en direction de l’Italie…

Le week-end dernier, Alfredo Pedullà, journaliste pour la Gazzetta dello Sport, a indiqué que la Lazio serait très intéressé par Boubacar Kamara. Et selon ses dernières informations, il y aurait de nouveaux contacts entre le natif de Marseille, et le club de la capitale italienne. L’Olympien serait évalué entre 18 et 20 millions d’euros, mais les dirigeants romains pourraient faire baisser le montant du transfert en incluant un joueur.

En effet, Gonzalo Escalante serait dans le viseur de Pablo Longoria. L’Italo-Argentin évolue en Serie A depuis l’année dernière, et a joué 24 matchs de championnat sous le maillot des Biancocelesti. Formé dans son pays natal à Boca Juniors, il découvre l’Europe avec Catane en Série B en 2014, avant de rejoindre Eibar la saison suivante. Il restera en Espagne cinq saisons…

Le Milan aurait déjà fait une offre

Pour le moment, seul les Rossoneri auraient fait une offre à l’Olympique de Marseille, à hauteur de 12 millions d’euros. Les dirigeants olympiens l’auraient refusé, mais les Milanais ne voudraient pas excéder cette somme pourtant très faible.

L’intégration d’un joueur comme Escalante pourrait donner un net avantage à la Lazio de Rome, ainsi le club de la capitale pourrait devancer l’équipe entrainée par Pioli.

PEUT-ÊTRE QUE ÇA PARTIRA POUR 32 MILLIONS… — MOHAMED BOUHAFSI

Dans un live Twitch avec le regretté Philousports, Mohamed Bouhafsi avait donné quelques informations sur le probable transfert de Kamara. Il se montrait optimiste concernant le prix de vente…

« J’avais donné un chiffre ces dernières semaines, j’avais dit que Kamara était valorisé par l’Olympique de Marseille à 40 millions, parce que l’OM aimerait en récupérer 40. Après, à combien il va partir, c’est différent. Le Stade Rennais valorise bien Camavinga à 100 millions tu me diras… L’OM en demande 40, peut-être que ça partira à 32 millions, 30 millions… Je pense que l’OM sera assez dur pour Kamara. » Mohamed Bouhafsi – Source: Twitch Philousports (27/05/2021)