Ce qui agace fortement les dirigeants et le staff de l’OM !

Si l’OM s’est qualifié pour une demi-finale de Ligue Europa en éliminant Benfica, c’est surtout grâce à des prestations plus convaincantes au Vélodrome. Un tendance forte cette saison avec des prestations bien moins convaincantes à l’extérieur…

Florent Germain s’est exprimé dans Rothen s’enflamme sur RMC, il explique que le manque de détermination visible dans les déplacements agace en interne. « Le niveau affiché en championnat et surtout à l’extérieur agace les dirigeants et le staff de l’OM qui ne comprennent pas trop la détermination et le caractère qu’on voit en Europe et au Vélodrome lorsque tout ça disparaît à l’extérieur. L’OM à l’extérieur est 16ème à égalité avec Le Havre et Clermont ».

Encore une contre-performance à l’extérieur pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Les Marseillais repartent du Stadium de Toulouse avec le point du match nul (2-2). Seule satisfaction, l’OM conserve son invincibilité à l’extérieur contre Toulouse depuis 2007, une malédiction que le TFC n’arriver pas à lever. D’ailleurs, les Phocéens ont eux aussi une malédiction cette saison, avec leurs maillots !

L‘OM n’a connu le succès seulement avec le maillot domicile cette saison ! Sous ce maillot, les résultats des Olympiens sont plutôt bons avec 18 victoires, 11 nuls et 6 défaites. Alors qu’avec le maillot extérieur, c’est 3 nuls et 4 défaites pour aucune victoire ! Même chose pour le maillot third qui a été porté que 2 fois, pour 1 nul et 1 défaite.

Veretout agacé par la prestation marseillaise !

Après le match, le milieu Jordan Veretout a regretté la prestation de son équipe, qu’il estime bien loin des ambitions qu’un club comme l’OM se doit d’avoir.

« Des erreurs individuelles qui nous plombent le match comme la semaine dernière ? Non je ne crois pas contrairement à la semaine dernière aujourd’hui je pense qu’on a été mauvais. Il ne faut pas se cacher et arrêter de trouver des excuses. On donne le match et à ce niveau là on n’a pas le droit. Si on veut.. pardon Si on voulait espérer quelque chose. La saison n’est pas finie, il va vite falloir se remettre la tête à l’endroit. Il va falloir travailler, cravacher car c’est beaucoup trop insuffisant ce soir. Ils nous ont baladé, on leur a donné des buts. On n’a pas le droit de faire le match qu’on fait ce soir quand on est l’Olympique de Marseille avec des ambitions. Il faut arrêter de se cacher faut retourner au charbon dès jeudi. Car si on joue comme ça en Ligue Europa, on va se faire sortir. Il faut aussi arrêter de cacher aussi derrière le nombre de blessés. On a un effectif conséquent. Si les joueurs sont ici c’est qu’ils ont les capacités. Maintenant il faut élever le niveau car c’est trop insuffisant. On ne peut pas faire un bon match, un match moyen et deux nuls. Il faut que tout le monde se remette en question et vite retourner au travail ce n’est pas digne de l’OM ce soir. On doit mouiller le maillot et respecter nos supporters »