Ce qui coince pour une prolongation de Thauvin, l’avenir de Lihadji, un milieu de L2 dans le viseur… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les rumeurs et infos mercato OM de la semaine ! Au menu aujourd’hui : du Thauvin, du Lihadji et un milieu de L2 !

Mercato : Ce qui coince pour une prolongation de Thauvin à l’OM !

Ce samedi soir, Florian Thauvin a mis les choses au clair concernant son avenir : il souhaite rester à l’Olympique de Marseille. Selon RMC Sport, ce n’est pas aussi simple que ça…

Dans un Live sur Instagram, Florian Thauvin a affirmé qu’il resterait à l’Olympique de Marseille cet été alors que plusieurs rumeurs l’envoyaient à l’AS Roma. Cependant, cela veut-il dire qu’il s’en ira libre en juin 2021?

Selon les informations de RMC Sport, c’est possible ! Pour un joueur de son âge (28 ans à la fin de son contrat), il pourrait être intéressant sportivement de choisir sa destination et de potentiellement prendre une grosse prime à la signature. Côté OM, l’entourage du joueur était dans l’attente d’une approche du club : pourquoi les dirigeants n’ont pas tenté d’entamer des discussions pour une prolongation lors de sa longue blessure?

UNE RELATION compliquée avec Jacques Henri Eyraud?

La radio nationale nous informe aussi que les relations avec Jacques-Henri Eyraud ne sont pas au beau fixe. L’international français reproche à son président d’avoir répété à plusieurs reprises que Thauvin était son meilleur joueur sans que cela ne se voit sur son salaire… Ce qui rend plus difficile les négociations. Les discussions pour une prolongation risquent d’animer l’actualité de l’Olympique de Marseille la saison prochaine…

Mercato : L’OM se renseigne sur le meilleur dribbleur de Ligue 2

Bien que l’incertitude demeure grande sur la fin de saison à cause de la pandémie du coronavirus, Marseille semble toujours travailler sur le mercato en vu du prochain exercice. L’OM serait ainsi intéressé par un milieu de terrain évoluant en seconde division.

Le prochain mercato olympien sera un énorme chantier. Marseille va d’abord devoir vendre plusieurs joueurs importants pour renflouer les caisses avant de pouvoir penser à recruter. Le club olympien travaillerait déjà sur certains profils, notamment au milieu de terrain. Selon les informations de France Football, l’OM serait ainsi intéressé par le joueur du FC Lorient Jimmy Cabot (26 ans)

Cabot sera en fin de contrat en fin de saison

En fin de contrat en juin, ce dernier susciterait l’intérêt de de plusieurs clubs de Ligue 1 dont l’Olympique de Marseille, indique ainsi l’hebdomadaire. Marseille se serait renseigné au sujet de l’ancien joueur de l’ESTAC, meilleur dribbleur de Ligue 2 (87 dribbles réussis en 27 apparitions pour 19 titularisations). A l’étranger, le Besiktas serait aussi sur le coup.

Mercato OM: Lihadji tout proche de signer chez un concurrent !

Les négociations sont rompues entre Isaac Lihadji et l’OM, l’ailier de 17 ans devrait quitter libre Marseille cet été. Il serait tout proche de rejoindre le LOSC…

Selon l’Equipe, le jeune marseillais devrait rejoindre le LOSC. Alors que Dortmund et la Juventus étaient intéressés il a préféré le projet lillois.

L’international U17 a refusé deux offres de contrat pro et l’OM a finalement retiré son offre. L’ailier droit partira donc libre en juin chez un principal concurrent en Ligue 1…

Mercato OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Longstaff?

Ce lundi, nous apprenions que l’Ajax Amsterdam et les deux clubs milanais s’intéressaient à Matthew Longstaff… Le Daily Mail affirme cependant que le milieu anglais devrait prolonger après le rachat du club !

Newcastle fait l’actualité depuis quelques jours. Le club anglais devrait se voir injecter de l’argent venant de fonds d’investissement public saoudien (PIF), détenu par le Royaume d’Arabie saoudite. Une information qui concerne quelque peu l‘Olympique de Marseille puisque les dirigeants se seraient penché sur un joueur des Magpies en fin de contrat.

Longstaff rester finalement à Newcastle?

En effet, cela fait quelques mois que le nom de Matthew Longstaff est cité parmi ceux pistés par l’OM. En fin de contrat à la fin de la saison, le milieu de terrain anglais pourrait finalement rester dans son club à en croire les informations du Daily Mail.

Après le rachat du club, Newcastle devrait maintenant avoir les moyens de prolonger Longstaff et lui offrir un plus gros salaire. A noter que le joueur de 20 ans est l’un des moins bien payé de Premier League et ne touche que près de 4000€/mois.