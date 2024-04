Ce qui énerve particulièrement Di Meco suite à OM – PSG !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2 buts à 0 dans son jardin face à un PSG à 10 pendant toute la seconde période. Pour Di Meco, les marseillais peuvent et doivent avoir des regrets !

L’ancien vainqueur de la Ligue des champions en 1993 Eric Di Meco est revenu sur le scénario de la défaite de l’OM face au PSG (2-0). Le consultant marseillais peste notamment contre « les bisous et les rigolades » mais aussi contre la performance des marseillais en seconde mi-temps.

« Il y a eu des fois où on était pas loin mais en face c’était trop fort, quand y’avait les Zlatan, les Cavani, les Messi, les Neymar… On a été pas loin des fois sauf qu’ils faisaient toujours le job. Là quand même, je me suis levé énervé ce matin parce que j’ai vu des mecs après le match se faire des bisous avec les parisiens sur le terrain, ça m’énerve. J’ai vu Pau Lopez, j’ai vu Veretout, c’est des bisous et des rigolades donc bon écoutez c’est un match comme un autre alors. Mais dans ce cas là qu’on nous le dise et moi toute la semaine je ne me dispute pas avec tous mes copains parisiens. Je vais pas me disputer moi toute la semaine avec mes copains parisiens alors qu’eux se font des bisous avant et après. J’ai 60 ans je vais me disputer alors qu’eux se font des bisous. »

A LIRE AUSSI : OM : Harit, toujours cet éternel problème

« Cette année Paris ne m’impressionne pas »

⚽ « Je me suis levé énervé, voilà ça m’énerve! » Eric Di Meco peste contre « les bisous et les rigolades » vus à la fin du match entre l’OM et le PSG dimanche soir, en citant notamment Pau Lopez ou Jordan Veretout et leur proximité affichée avec certains Parisiens pic.twitter.com/LlrweT3iM8 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) April 1, 2024

« Et après on peut m’expliquer tout ce qu’on veut sur la première mi-temps mais ça m’énerve parce qu’ils sont soit disant plus fort que toi mais moi je suis désolé cette année Paris ne m’impressionne pas. »