Ce qui gène Franck Sauzée dans l’OM d’aujourd’hui…

Comme Pascal Olmeta, ou encore Djibril Csssé, Franck Sauzée déplore le manque d'anciens joueurs emblématique du club dans l'organigramme de l'OM. Il s'est confié à Europe 1.

Franck Sauzée assure que l’expérience de glorieux anciens ne ferait pas de mal surtout au moment d’aborder une compétition comme la Ligue des Champions…

Cela manque cruellement d’anciens joueurs pour apporter un plus dans la préparation — Sauzée

« L’OM doit avoir une réflexion globale et une ossature d’anciens joueurs, comme les autres grands clubs, exemple le Milan AC. À l’OM, il n’y aucune culture du joueur qui a porté ce maillot. Aujourd’hui ce qui me gêne, c’est d’entendre les gens parler de la Ligue des champions. C’est compliqué d’entendre ça, nous, on sait ce que ça implique d’aller au bout. Il faut faire des sacrifices, être complètement imprégné de la Ligue des champions, ça doit être un objectif, un comportement. Et ceux qui l’ont vécu savent ce qu’il faut faire. C’est dommage qu’il n’y ait pas une sorte de témoignage. Cela manque cruellement d’anciens joueurs pour apporter un plus dans la préparation, dans l’entourage marseillais. » Frank Sauzée – source : Europe 1