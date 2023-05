Dans un extrait de la FanCam de FCM, un supporter marseillais donne son analyse de la victoire de l’OM contre Auxerre (2-1).

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche au Stade Vélodrome contre l’AJ Auxerre (2-1). Ce précieux succès permet aux Phocéens de revenir à 5 points du Paris-Saint-Germain et de prendre 4 longueurs d’avance sur le RC Lens qui se déplace ce mardi à Toulouse.

Dans un extrait de la FanCam, un supporter marseillais, Leny estime que l’OM mérite sa victoire malgré un scénario à rebondissement : « Ils les ont bouffés sur le terrain mais ils trouvent quand même le moyen de se prendre un but. On ressort des entrailles de l’enfer. Deux buts en deux minutes, c’est incroyable. J’ai failli partir à l’hôpital. J’ai complètement perdu ma voix. On a vu un OM concurrent dès le début du match. Ils ne voulaient rien laisser à Auxerre. Vitinha n’a pas été efficace, Claus ne fait pas les bons choix dans la surface. Les changements sont arrivés trop tard. On a dominé le match. Même si on prend un but contre le cours du jeu et qu’on subit pendant 1 minute, l’OM a maîtrisé son sujet. »