OM : Rothen ne croit pas au titre marseillais pour une raison bien précise

Jérôme Rothen s’est exprimé sur les chances de l’OM de rafler le titre au PSG. Le consultant de RMC a une raison de croire que ce n’est pas possible.

Avec la défaite du PSG face à Lorient et la victoire de l’Olympique de Marseille contre Auxerre en Ligue 1, les chances de titre seraient rabattus ! Les Marseillais peuvent encore espérer titiller le PSG jusqu’à la fin de la saison et tenter de profiter de quelques faux pas des Parisiens.

⚪🔵 Avec ce PSG, l’OM doit-il encore croire au titre ? 🗣 @RothenJerome : « Il y a quand même un calendrier très favorable pour le PSG. Il y aura des regrets à Marseille de ne pas y avoir cru avant. » pic.twitter.com/sD2nMCggY8 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 1, 2023

Si les joueurs semblaient y croire surtout après l’euphorie de la victoire face à Auxerre, les consultants de RMC ne sont pas aussi emballés. Jérôme Rothen était dans son émission sur la radio française et s’est exprimé à ce sujet. L’ancien joueur du PSG a tenu d’abord à rappeler que le calendrier des Parisiens étaient plutôt favorable à un sans faute jusqu’à la 38e journée.

« Les Marseillais sont obligés d’y croire, c’est naturel. Maintenant, ça ne leur appartient pas. Ça appartient surtout au PSG, rappelle Jérôme Rothen sur les ondes de RMC. Il ne faut pas faire croire aux gens que tout est possible. Il y a quand même un calendrier très favorable au PSG sur les deux prochaines journées (à Troyes et contre Ajaccio), face à deux équipes qui sont très mauvaises et presque déjà reléguées. Même avec un tout petit PSG, comme c’est le cas ces dernières semaines, je reste persuadé que le PSG sera champion. Mais il y aura des regrets à Marseille, je pense, de ne pas y avoir cru un petit peu avant. Il me semble qu’il manquait un petit truc sur les derniers mois pour passer le cap. Après, au niveau comptable, c’est quand même magnifique ce qu’ils peuvent faire. »