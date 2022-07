C’est chaud pour Mertens, Départ imminent pour Radonjic, 4 joueurs poussés vers la sortie par Longoria? Les 3 infos OM de ce mercredi 6 juillet

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : C’est de plus en plus chaud pour Mertens à l’OM, après Mandanda, départ imminent d’un nouveau joueur et Longoria a tranché pour les ventes !

C’est de plus en plus chaud pour Mertens à l’OM ?

L’Olympique de Marseille aurait bien coché le nom de Dries Mertens. Plus que cela, Florian Holsbeek explique que ses représentants sont à Marseille pour négocier avec l’OM !

Cet été, le recrutement de l’Olympique de Marseille sera chapoté par Pablo Longoria et le nouveau directeur du football Javier Ribalta… Les deux hommes ont beaucoup travaillé en Italie et ont récupéré Igor Tudor au poste d’entraîneur.

De quoi donner un accent italien au recrutement? C’est en tout cas dans ce championnat qu’évoluait Dries Mertens qui semble être l’une des prochaines recrues de l’OM. Depuis plusieurs semaines, sont est cité comme étant une piste du club marseillais.

D’après les journaliste belge Florian Holsbeek, les représentants du joueur sont actuellement à Marseille afin de négocier la signature du Belge à l’OM… Ce qui coince pour le moment, c’est la durée du contrat proposé à Mertens. L’attaquant souhaiterait 2 ans, les Marseillais n’en proposerait qu’un 1+1 en bonus.

Extrait de l’émission « Apéro Mercato », Byllel nous donne son sentiment quant à la rumeur Dries Mertens, pour lui c’est une piste intéressante au poste de numéro 9.

« C’est quand même un excellent joueur, il peut jouer aussi à plusieurs postes. Si on avait un budget salaire intéressant, je te dirais que c’est pas un joueur sur lequel tu peux cracher. Même si j’ai bien peur qu’à 35 ans, quoique quand on voit Payet ce qu’il est capable de faire à 35 ou 36 ans, s’il peut nous tirer une ou deux bonnes années au niveau auquel il est aujourd’hui. La seul chose qui me fait peur aujourd’hui c’est la ligue 1 et le gabarit, il est peu frêle, un peu léger pour la ligue 1, mais il peut faire mal aussi. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022

Le départ de Nemanja Radonjic serait déjà bouclé par Pablo Longoria ! L’international serbe va signer en Serie A au Torino !

L’Olympique de Marseille s’active sur les départs. Après Mandanda, il s’agirait de Nemanja Radonjic qui devrait quitter le club ! D’après Fabrizio Romano, journaliste toujours très bien informé en matière de mercato, l’international serbe va rejoindre le Torino !

Alors que tout semblait plutôt bouclé pour que Luis Henrique rejoigne le club italien, il semblerait que ce soit NR7 ! Le coach turinois faisait traîner le dossier du Brésilien depuis plusieurs jours, espérant une autre piste…

Il serait donc plus séduit à l’idée de voir arriver Radonjic dans son effectif. L’ailier gauche revient d’un prêt décevant à Benfica où il n’a pas marqué les esprits. Il ne semblait pas faire partie des plans de Sampaoli et ne devrait donc pas faire partie de ceux d’Igor Tudor.

