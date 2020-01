« C’est des chèvres ! Honteux, on s’est fait chier ! » Le coup de gueule d’un supporter après OM – Angers !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’imposer ce samedi face à son public… A la sortie du stade, les supporters étaient furieux…

Ce samedi, l’Olympique de Marseille recevait le SCO d’Angers à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est soldée sur le score de 0-0 et un spectacle qui n’a pas vraiment amusé les supporters marseillais pourtant présents en nombre. Sans Payet, Kamara et Bouna Sarr, les hommes d’André Villas-Boas n’ont pas trouver la faille dans la défense angevine.

A la sortie du stade, Benjamin Courmes et Mourad Aerts ont été à la rencontre des supporters pour la FANCAM. La plupart d’entre eux étaient furieux, à l’image d’Hakim qui qualifie les joueurs de « chèvres » et qui trouve que la prestation proposée n’était pas du tout à la hauteur d’un second de Ligue 1.

POUR VOIR L’INTEGRALITE DE LA FAN CAM d’OM-ANGERS

