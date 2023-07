C’est la reprise pour nos olympiens, l’OM sur Rouault et Sánchez attend toujours sa revalorisation… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : La reprise de l’entraînement pour l’OM ! Anthony Rouault ciblé et Sanchez toujours en réflexion…

C’est la reprise du côté de l’OM. Ce lundi 3 juillet 2023, la majorité des joueurs, excepté les internationaux, sont de retour au centre RLD. Petit point sur les rendez-vous à venir !

L’OM a changé de coach, Marcelino sera présenté à la presse mardi en conférence de presse. Ce dernier débarque avec un staff de six personnes, dont son adjoint Ruben Uria Corral mais aussi Sergio Garcia, Ismael Fernandez Rodriguez, Alberto Torres, Bruno Corral, Bruno et Pablo Manzanet. L’entraineur espagnol n’est pas la seule recrue, car le club olympien a aussi officialisé la signature de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid.

Pour autant, la nouvelle recrue ne reprendra pas aujourd’hui car comme les autres internationaux il dispose d’une semaine de vacances supplémentaire. C’est le cas pour Chancel Mbemba, Cengiz Ünder, Pape Gueye, Vitinha, ou encore Jordan Veretout. Les joueurs prêtés sont partis (Kaboré, Blanco, Bailly, Tavares), Kolasinac a choisi l’Atalanta et Alexis Sanchez est toujours en négociations avec Ribalta.

Les non internationaux comme Guendouzi, Lopez ou encore Clauss vont passer une batterie de tests physiques. Il seront accompagnés par les joueurs de retour de prêt, Lirola, Amavi, Konrad, Gueye, Ben Seghir et Touré.

Au menu cette semaine, la reprise de l’entraînement ce lundi, la présentation de Marcelino mardi, mais aussi la présentation des nouveaux maillots avec le nouveau sponsor CMA CGM.

Notre avion CMA CGM AIR CARGO arbore lui aussi désormais fièrement les couleurs de @OM_Officiel . Un symbole audacieux où l’aviation rencontre le football, manifestant notre fierté et notre soutien. Allez l’OM! ✈️⚽ #CMACGMxOM #AllezlOM pic.twitter.com/dbpTloRwMn

Avant la reprise officielle le 8 ou 9 août avec le 3e tour aller de Ligue des Champions, l’OM va disputer des matches amicaux et effectuer un stage dans la région de Münster (Nord-Ouest) en Allemagne durant une dizaine de jours selon l’Equipe.

8-9 août : Troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions

12-13 août : Première journée de Ligue 1 OM vs Reims

15 août: Troisième tour préliminaire retour de la Ligue des champions

19-20 août: Deuxième journée de Ligue 1 Metz vs OM

22-23 août : Barrage éventuel aller de la Ligue des champions

26-27 août : Troisième journée de Ligue 1 OM vs Brest

29-30 août : Barrage éventuel retour de la Ligue des champions

D’après le site italien Tuttomercato, la Fiorentina s’intéresserait à Anthony Rouault, le défenseur central de Toulouse. L’Olympique de Marseille ferait également partie des prétendants.

Tuttomercato révélait hier que la Fiorentina était sur la piste d’Anthony Rouault, jeune défenseur toulousain auquel l’OM s’intéresse aussi. Le site italien explique que la Viola pourrait perdre son taulier en défense Igor (brésilien, 25 ans), convoité en Angleterre et en Espagne et pourrait donc se positionner sur le natif de Villeneuve-sur-Lot de 22 ans.

Le club florentin, 8ème de Série A cette saison et finaliste de la Conférence League, aurait déjà eu des contacts avec le joueur.

Une pépite à saisir ?

D’un club violet à l’autre, Rouault pourrait aller découvrir le championnat italien mais l’OM serait sur les rangs pour conserver cette pépite dans l’Hexagone. Révélé à l’échelon inférieur l’an passé, le joueur formé à Toulouse a confirmé en Ligue 1, débutant 37 rencontres de championnat. Cinquième joueur de champ le plus utilisé cette saison, le défenseur a vu sa côte passer de 4 à 8 millions d’euros.

Son avenir est incertain car à un an de la fin de son contrat, Anthony Rouault sera « soit prolongé soit vendu », mais « ne partira pas gratuitement en 2024 » a déclaré son président Damien Comolli récemment.

Mercato OM : Sanchez temporise concernant l’énorme offre de l’Arabie Saoudite ?

C’est reparti aujourd’hui à la Commanderie ! Marcelino prend les rênes de sa première séance aujourd’hui mais pas d’Alexis Sanchez à l’appel. Le chilien est un agent libre depuis ce weekend après la fin de son contrat le liant à l’Olympique de Marseille. Des discussions sont d’ailleurs toujours en cours entre le club et l’attaquant chilien pour continuer la collaboration et selon FootMercato il y a encore de quoi croire à sa signature.

Pour le moment le salaire serait le gros point épineux du dossier, le joueur pointant son apport dans la saison achevée récemment et réclamant une paye particulièrement élevée. Sanchez avait récemment fait comprendre au club qu’il conditionnerait également sa signature au mercato et l’arrivée de Geoffrey Kondogbia l’aurait satisfait.

Toujours un espoir côté marseillais pour Alexis Sanchez. Le 🇨🇱n’a toujours pas dit oui à l’🇸🇦 et sa proposition à plus de 10 M€ net par an. Les discussions sont en cours, l’OM sait ce qu’attend le joueur, il lui reste à décider ce qu’il fait. https://t.co/fCS2VlADhs — Sébastien Denis (@sebnonda) July 3, 2023

Les discussions continuent, un salaire XXL à la clé ?

Avec ses 14 buts en 35 journées de L1 et son tempérament de guerrier sur le terrain, le numéro 70 de l’OM est devenu le chouchou du Vélodrome et nul doute que son départ ferait très mal du côté de Marseille. Aussi, son profil de second attaquant qui tournerait, libre, autour d’un avant-centre de métier, a de quoi allécher car il pourrait coller avec le système en 4-4-2 de Marcelino.

Il faut aussi rappeler que Sanchez a reçu une offre XXL de 10 millions d’euros venue d’Arabie saoudite il y a déjà plusieurs jours mais n’y a toujours pas répondu positivement, ce qui peut donner espoir en sa prolongation. La direction marseillaise continue en tout cas de travailler sur le dossier et devrait donner des précisions lors de la conférence de presse de présentation de Marcelino prévue demain.