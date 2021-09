Cet ancien buteur de l’OM juge que Kylian Mbappé a régressé !

L’ancien buteur de l’Olympique de Marseille Tony Cascarino (1994-1997) a donné son sentiment sur le niveau de jeu de l’attaquant du PSG et de l’équipe de France Kylian Mbappé. Selon lui ce dernier a régressé depuis la Coupe du monde en Russie

L’ancien avant centre de l’OM Tony Cascarino (1994-1997) s’est exprimé sur les ondes de la radio britannique Talksport pour évoquer les performances du joueur du PSG et de l’Equipe de France Kylian Mbappé. Il explique ainsi que selon lui l’international français a tout simplement régressé depuis les trois dernière saisons.

Il n’est plus le joueur qu’il était il y a trois ans.

« »Kylian Mbappé a régressé. Si je regarde le joueur qu’il était en 2018, quand il a gagné la Coupe du monde, il était juste électrique et dévastateur, On sentait qu’il allait probablement gagner le titre de meilleur joueur du monde, ce qu’il était à l’époque, sans aucun doute. J’ai été déçu par ses prestations à l’Euro. Il n’a plus le même impact sur le jeu de l’équipe de France. » (…) « Il y a des moments où on a un aperçu, un rappel, de combien il peut être bon sur le terrain. Mais il ne le fait pas assez souvent. Il est encore un jeune joueur de 22 ans. Il doit revenir à un niveau proche de celui qui était le sien. Il n’est plus le joueur qu’il était il y a trois ans. » Tony Cascarino – Source : Talksport

Cette semaine, l’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco également évoqué l’avenir du jeune attaquant parisien après son transfert avorté au Real :

« Le problème qu’il y a dans cette histoire, c’est qu’en le laissant aller dans sa dernière année de contrat, c’est lui qui a les cartes en main. (…) Après, ce que tu peux faire quand tu es le PSG et que tu es puissant, c’est dire : « tu ne veux pas prolonger ? Eh bien tu restes sur le banc toute l’année. » A un moment donné, Paris a les moyens de le faire. Et en faisant ça, tu montres aux mecs qui arrivent derrière que ce n’est pas la fête au village. » Eric Di Meco – Source: RMC (01/07/21)