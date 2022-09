Mercato OM : Sampaoli donne les noms des deux gros joueurs qu’il voulait recruter !

Sur les ondes de Radio ADN, l’entraineur Argentin Jorge Sampaoli a confié qu’il voulait déjà recruter Alexis Sanchez mais aussi Arturo Vidal lors de son passage à l’Olympique de Marseille.

Avant même le début de la nouvelle saison, Jorge Sampaoli a choisi de démissionner de son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille, jugeant le mercato du club incompatible avec ses ambitions. Le départ de l’argentin entraînera la nomination d’Igor Tudor sur le banc de l’OM. Si l’ancien entraîneur de l’Albiceleste s’est plaint de la lenteur des dirigeants pour recruter, Pablo Longoria a tout fait pour satisfaire les demandes de son nouveau coach en recrutant plusieurs internationaux comme Jonathan Clauss, Jordan Veretout et surtout Alexis Sanchez. Sur la radio ADN, Jorge Sampaoli a expliqué qu’il voulait déjà recruter l’attaquant Chilien ainsi que son partenaire en sélection Arturo Vidal la saison dernière lorsqu’il était l’entraineur du club phocéen.

À LIRE AUSSI : OM : Finances dans le rouge, Longoria doit trouver de toute urgence 19M€ !

Je voulais Sanchez et Vidal à Marseille

« Je voulais Alexis et Vidal à Marseille. J’ai toujours essayé de faire venir Alexis au club et quand j’ai planifié cette saison, il était une priorité pour moi. Je pense que Sanchez a les capacités pour être dans ce championnat, mais si les conditions ne sont pas réunies, cela peut être contre-productif. » Jorge Sampaoli – Source : Radio ADN (20/09/2022)

🇦🇷 Jorge Sampaoli : » Quand j’étais à Marseille, j’ai toujours esseyé de faire venir Alexis Sanchez 🇨🇱, c’était une priorité. » #TeamOM (Radio ADN) pic.twitter.com/l1IjBQttOA — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 20, 2022

Cette possibilité ne me convenait pas — Sampaoli

« Je suis arrivé à Marseille quand les supporters ont mit le feu au Centre d’entraînement. J’ai eu une équipe très battue. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions en jouant d’une certaine manière et, pour la prochaine étape, il nous en fallait plus. Le président a dit qu’il ne pouvait pas recruter lors de mercato trop vite parce que la direction attendrait la fin de la fenêtre des transferts. Cette possibilité ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour constituer l’équipe. En championnat de France, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’ai pas eu les conditions nécessaires. (…) Mon expérience me dit que rien de ce qui m’est arrivé ne m’a servi. En tant qu’entraîneur, je ne peux pas dire ou planifier où je vais aller entraîner. Habituellement, les choses arrivent. La planification me frustrerait. Ce qui m’inspire, c’est d’être dans un endroit où je peux avoir un projet » Jorge Sampaoli – Source : SporTV (22/08/22)