Cet ancien joueur de l’OM est clair : « on n’a rien à perdre! »

Le milieu de terrain du FC Annecy (L2), Alexandre Philiponeau (23 ans), va retrouver son club formateur ce mercredi lors de la rencontre en Coupe de France. Blessé, il ne pourra pas jouer mais s’est confié sur l’état d’esprit de son équipe.

Un match très particulier

Formé à l’Olympique de Marseille et joueur actuel du FC Annecy, le milieu défensif Alexandre Philiponeau s’est livré sur les retrouvailles avec son club formateur pour le match de Coupe de France. Ecarté des terrains depuis septembre dernier, à la suite d’une rupture des ligaments croisés, lors de la huitième journée de championnat, il ne pourra pas disputer ce match. Cela ne lui empêche pas de vivre à fond cette rencontre si particulière à ses yeux. L’ancien minot marseillais attend avec impatience de revenir au stade Vélodrome.

L’ancien Marseillais est persuadé que l’OM sera conquérant et sait qu’ils sont favoris pour remporter la Coupe, puisqu’ils ont éliminé le PSG. Cela n’empêche pas les joueurs Annéciens d’être confiant et de vouloir tout donner sur le terrain.

Né à Marseille, il intègre le centre de formation en 2011 et part libre pour Annecy durant l’été 2022. Après un prêt réussi en 2021 à Sète, le club phocéen ne lui prolonge pas son contrat. Annecy, tout juste promu en Ligue 2, lui a permis d’enchaîner les matches. Le club annécien est actuellement 10ème du championnat.

Le club de Haute-Savoie a éliminé le Paris FC en huitième de Coupe de France aux tirs aux buts. Il réalise la meilleure performance de son histoire en se qualifiant pour les quarts de final.

On va jouer ce match à fond

« Je vais venir. Je crois que le groupe part la veille, mais moi, je vais partir le jour du match. Je m’entraîne le matin de mon côté et après, je vais partir de mon côté en début d’après-midi pour aller voir le match en tribune, mais j’aurais une accréditation pour descendre sur le terrain à la fin. Ils vont essayer de se qualifier. Ils ont éliminé le PSG donc on va dire qu’ils partent favoris pour remporter la Coupe. Ils vont tout donner pour se qualifier. Quand j’étais à l’OM, il est arrivé que le club perde contre Carquefou ou des équipes de ce genre-là, donc c’est un match où l’on va tout donner et on verra le résultat final. On n’a rien à perdre donc on va rester dans nos principes et jouer ce match à fond ! » Alexandre Philiponeau – Source : Radio Mont-Blanc (27/02/23)

