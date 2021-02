Cet ancien président de l’OM lâche : « Eyraud n’incarne pas le club… »

Le fossé s’est creusé entre les supporters et le président Eyraud. Si ce dernier affirme avoir le soutien de la majorité silencieuse, même un ancien président du club Christophe Bouchet explique comment l’actuel président s’est éloigné des marseillais…

Bouchet revient sur la difficulté d’être président délégué à l’OM. Cependant, il estime que les mots du président Eyraud ont été maladroits.

A lire : OM : « EYRAUD, CE QUI L’INTÉRESSE, CE SONT LES CONSOMMATEURS, PAS LES SUPPORTERS… »

Eyraud a voulu rationnaliser l’OM, avec des mots inappropriés — Bouchet

«Le rôle de président salarié est dur à tenir dans la durée à l’OM. Là où c’est possible à Rennes ou Lille ce n’est pas le cas à Marseille. Eyraud n’incarne pas le club et l’actionnaire hors territoire comme peut l’être Frank McCourt, je n’y crois pas dans un contexte comme l’OM, encore plus quand vous avez peu de personnes du cru. Dans la société aujourd’hui et plus particulièrement dans le foot, les gens sont en perte d’identité, ils ont besoin de ce lien dans le club qu’il supporte. Il y a eu des erreurs de com’, ce n’est pas facile d’être président de l’OM. Ça fait grincer des dents dès que vous visez à côté dans vos déclarations. Jacques-Henri Eyraud a voulu rationnaliser l’OM, avec des mots inappropriés, mais on pouvait comprendre sa démarche. A Marseille ou dans d’autres clubs qui sont des bastions du foot français, quand votre club perd le week-end, vous savez que la productivité des salariés baisse sur le début de la semaine. Les mots de «JHE» étaient maladroits et ne sont pas passés». Christophe Bouchet – source : Le Figaro (01/02/2021)