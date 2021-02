OM – Riolo : « La cassure est définitive avec Eyraud, le problème c’est qu’il n’en a pas conscience »

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur les incidents qui ont eu lieu au centre Robert Louis Dreyfus ce samedi. Il évoque notamment la cassure entre les supporters marseillais et le président de l’OM Jacques Henri Eyraud.

Sur les ondes de RMCSport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la situation du club président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud suite aux incidents de ce week end à la commanderie. Selon lui la cassure est définitive et le dialogue n’est plus possible avec les supporters olympiens.

A LIRE : OM : Ménès dézingue « ces supporters qui ternissent l’image du club ! »

🎙 Daniel Riolo : « Il y a une vraie cassure, qui est définitive. Jacques-Henri Eyraud n’est plus soutenu par personne, ou en tout cas que par une petite minorité. Il ne peut plus se prévaloir d’un éventuel dialogue. Aujourd’hui, c’est terminé. » #rmclive pic.twitter.com/xyFSyEmndx — After Foot RMC (@AfterRMC) January 31, 2021

« Il y a une vraie cassure, qui est définitive. Jacques-Henri Eyraud n’est plus soutenu par personne, ou en tout cas que par une petite minorité. Il ne peut plus se prévaloir d’un éventuel dialogue. Aujourd’hui, c’est terminé. (…) Plus personne ne peut travailler avec lui. Ce président ne représente personne, il n’est lié en rien à Marseille ». Daniel Riolo – Source : l’After Foot RMC Sport (31/01/2021)