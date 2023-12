Cet ancien président marseillais l’affirme : »l’OM aurait dû toucher 3 fois plus! »

L’ancien président de l’Olympique de Marseille Christophe Bouchet fait le récit de 25 ans au cœur du pouvoir du football français dans son dernier ouvrage. Spécialiste des droits TV, il décrit à travers eux le cheminement qui a amené la finance.

Président de l’OM entre 2002 et 2004, Christophe Bouchet est un spécialiste des droits TV. Un domaine où il a ensuite travaillé en vendant « des droits TV dans le monde entier ». Dans son dernier ouvrage « Mains basses sur l’argent foot français », il décrit, à travers les droits TV, le cheminement qui a amené la finance, via la société commerciale de la LFP, au centre du jeu.

« Dans ce deal avec CVC, l’OM aurait dû toucher au moins 270 millions d’euros au lieu de 90 »

Pour Christophe Bouchet, l’OM aurait dû toucher « au moins trois plus » lors de l’accord passé entre la LFP et le fonds d’investissement CVC: « Dans ce deal, l’OM aurait dû percevoir au moins 270 millions d’euros au lieu de 90. »

Une situation qui n’est pas inédite d’après le dirigeant français: « Ça fait quand même plusieurs décennies que l’OM se fait voler. Je le rappelle dans le bouquin, en 2003, on prenait les droits TV, on les divisait par 20. Les Sedan ou Auxerre touchaient la même chose que l’OM. C’était une réalité. »

Selon l’homme politique, la valeur économique de la Ligue 1 dépend majoritairement du PSG et de l’OM, mais Bouchet ne comprend pas pourquoi l’OM ne perçoit pas plus de fonds: « La valeur économique du championnat de France est aux deux-tiers, peut-être même aux trois-quarts, liée à l’OM et au PSG, puis au PSG et à l’OM. On fait un deal avec un fonds, on répartit l’argent et l’OM touche la même chose que Rennes et Nice. Je n’arrive pas à comprendre comment l’OM a accepté de se faire détrousser comme ça ».