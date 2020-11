Cet ancien taulier du PSG (version Qataris) qui ne veut pas entrainer l’OM

L’ancien milieu de terrain du PSG, Thiago Motta est actuellement à la recherche d’un challenge comme entraineur. Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, l’ex international italien a confié qu’il ne pourrait jamais entrainer l’Olympique de Marseille.

Marseille, non, je ne pense pas – Motta

« [Entraîner un autre club de L1?] Oui, oui, mais cela dépend de ce que pense le club, de ses ambitions et si c’est compatible avec moi. Pourquoi pas. Marseille, non, je ne pense pas. L’OM est un club que je respecte beaucoup, l’ambiance là-bas était magnifique. Mais je pense que même le club (ne le contacterait pas, ndlr), avec ses traditions et les joueurs qui y ont joué… J’ai été à Paris pendant beaucoup d’années. Pour moi et surtout pour le club, ce ne sont pas des choses compatibles. » Thiago Motta – Source : RMC Sport