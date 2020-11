Concurrents OM : Rudi Garcia est fautif selon Pierre Ménès !

Lyon s’est imposé dans le derby face à l’ASSE ce dimanche soir sur un score de 2-1 au Groupama Stadium. Rudi Garcia a lancé une équipe avec quelques changements alors que ses joueurs venaient d’enchaîner trois victoires consécutives…

Mené 1-0 après un but d’Anthony Lopes (CSC) juste avant la pause, Rudi Garcia a effectué plusieurs changements qui ont permis aux Lyonnais de reprendre la main dans la rencontre face à l’ASSE. Les hommes de Garcia ont ensuite arraché la victoire grâce notamment au doublé inscrit par Timo Kadewere entré en jeu, et par le penalty manqué de Denis Bouanga dans le temps additionnel. Pour Pierre Ménès, Rudi Garcia se devait de rester sur ses fondamentaux.

L’entraîneur fait les mauvais choix ! – Pierre Ménès

« Il a fallu attendre les changements de Garcia pour voir une équipe qui s’est montrée digne d’un derby. La 1ère mi-temps mais c’est inadmissible avec les joueurs que tu as sur le terrain de proposer un contenu technique et tactique aussi faible. Saint-Etienne restait sur 5 défaites consécutives, et a montré une vraie envie, une vraie agressivité, une vraie envie d’aller de l’avant. A Lyon, il n’y avait rien, l’entrée de Kadewere, l’entrée de Paqueta qui a été très bon, ça a changé. Alors certains esprits chagrins mettrons ça aussi sur le compte de la sortie d’Aouar, mais je suis désolé si Aouar n’est pas sélectionné en Equipe de France il faudrait qu’il fasse un peu d’introspection, et qu’il se regarde dans une glace et qu’il se dise que le rapport talent-investissement n’y est pas. Et c’est quand même une remarque que l’on peut faire globalement sur Lyon. Est-ce que c’est l’entraîneur qui fait les mauvais choix ? Je le pense. Est-ce que ce sont les joueurs qui se prennent pour d’autres ? Je le pense aussi. Pour moi il y a plus à retirer de match pour Saint-Etienne que Lyon »

Pierre Ménès – Source : Canal+ Sport (09/11/2020)