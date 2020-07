Cet ex joueur de l’OM le confesse : « J’aurais pu faire beaucoup mieux… »

Ancien latéral gauche formé à l’OM, Jean-Philippe Sabo est resté en Alsace après son passage au RC Strasbourg. Il a évoqué ses années marseillaises avec la Provence…

Devenu international militaire et gérant de salles de sport, Sabo se souvient de ses débuts à l’OM. Il évoque aussi quelques regrets…

j’aurais dû réagir autrement quand je ne jouais pas — Sabo

« Mon premier match (contre Auxerre, en coupe de la Ligue) restera toujours gravé dans ma mémoire. Il y a aussi mon entrée en jeu au Vélodrome en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. C’était très peu de temps mais ça reste un moment particulier. Il y a la belle épopée en Ligue des champions, on est allé en quart de finale contre le Bayern Munich. J’ai peu joué, c’est vrai, mais je faisais partie du groupe, je voyageais avec lui. Ça m’a enrichi. (…) J’aurais pu faire beaucoup mieux. Mais à l’époque, j’étais trop jeune, j’aurais dû réagir autrement quand je ne jouais pas, aller voir le coach, m’expliquer avec lui, lui montrer mon envie d’essayer de m’imposer. Je restais un peu trop dans mon coin. Je faisais mes entraînements, qui étaient bons, mais je n’essayais pas de m’imposer pour jouer plus de matches et peut-être me faire remarquer par d’autres équipes par la suite. » Jean Philippe Sabo – source: La Provence (14/07/2020)