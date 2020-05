OM: Valbuena se remémore son but de légende face à Dortmund

Auteur du but de la qualification face à Dortmund en 2013, Mathieu Valbuena s’est remémoré ce très bon souvenir…

L’OM a battu Dortmund 3-2 en 2013 et s’est qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions. Et c’est Valbuena qui a sauvé les olympiens ce soir-là, interrogé au micro de RMC il a raconté ce fabuleux but…

J’étais un peu énervé– Valbuena

A lire aussi : Vente OM : Nouvelle rumeur, des discussions avancées avec Al-Walid Bin Talal…

« En première mi-temps, on ne voit pas le jour si on prend 3 ou 4 buts c’est pareil. Au final, on se retrouve à 2-0 et on arrive a marquer avant la MT grâce à Loïc Remy ce qui nous redonne de l’espoir. J’étais un peu énervé d’être sur le banc, je l’avais dis à Remy qui m’a répondu que j’allais rentrer et marquer. Quand je rentre j’étais encore énervé, je reçois le ballon et je sais qu’il reste peu de temps. Dans ma tête je me dis que je dois faire de passe à personne, j’étais loin du but et il fallait que j’y aille tout seul, et sur le coup j’ai vu personne. Je me souviens Loic Remy qui me prend dans ces bras, c’était un bon symbole » Mathieu Valbuena— Source: RMC Sport