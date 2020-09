Cet incroyable geste acrobatique de cet ancien milieu de l’OM !

Romain Alessandrini s’est illustré avec son club de Quingdao Huanghai, ce jeudi 10 septembre. Et de quelle manière ! Voici sa réalisation…

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille joue désormais pour le Quingdao Huanghai. Après trois années au LA Galaxy, aux États-Unis, le Français a rejoint la Chine. L’attaquant de 31 ans disputait ce jeudi un match de championnat, face au Shanghai SIPG. Durant cette rencontre, le Marseillais de cœur s’est illustré en réalisant un superbe geste acrobatique, à la 85e. Ce merveilleux but n’aura pas suffit à ses partenaires pour l’emporter (1-2). Voici la réalisation.

Despite his team being defeated by Shanghai SIPG 2:1,

Romain Alessandrini, the new captain of Qingdao Huanghai, scored a spectacular acrobatic overhead kick. Arguably a candidate for the goal of the season. This goal got Shanghai SIPG nervous at the late stage of the match. pic.twitter.com/ANkPqh6yEW

