OM – Villas-Boas : « Ce n’est pas normal, c’est une grosse faute ! »

André Villas-Boas a évoqué le rocambolesque retour de Steve Mandanda, obligé de quitter l’Equipe de France après un test Covid positif. Le joueur a été testé alors qu’il avait déjà contracté le virus. Une situation qui a passablement énervé le coach olympien…

André Villas-Boas est remonté par la gestion du cas Mandanda par la FFF, il l’a dit ce vendredi en conférence de presse !

J’étais plus agacé que Mandanda — Villas-Boas

« J’étais plus agacé que Mandanda. Ce n’est pas normal. Je n’ai rien contre la Fédération française de football (FFF) et Franck Le Gall (chef du service médical de la FFF), mais ce n’est pas normal de faire une erreur comme ça et de penser que ça va passer. A ce niveau, avec un joueur comme Steve et ce niveau d’informations… Ça peut arriver avec tous les règlements mis en place avec le Covid. On doit donner une marge de doute mais ce n’est pas normal, c’est une grosse faute. »

André Villas-Boas – source : conférence de presse (11/09/2020)