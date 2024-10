Cet international parisien chauffe déjà les Marseillais avant le match retour PSG – OM !

Dans un entretien récent, Vitinha, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, a partagé son enthousiasme après la victoire convaincante de son équipe contre l’Olympique de Marseille (3-0) au stade Vélodrome. Confiant quant à l’issue du match retour, il a évoqué l’importance historique de ces confrontations et l’impact des récents changements au sein de l’effectif parisien.

Lors d’une interview sur RMC Sport, Vitinha a souligné l’importance de ce fameux classique. Il a déclaré : « Ça a toujours une saveur spéciale. Ça fait déjà pas mal de fois que j’affronte Marseille. On a presque toujours gagné, sauf une fois en Coupe de France. Mais toutes les autres fois en Ligue 1, on a gagné au Parc et aussi à l’extérieur. Ça fait plaisir à tous les supporters. C’est très bon de gagner là-bas. » Cette déclaration met en lumière le rapport historique entre le PSG et l’OM, un affrontement crucial pour les deux clubs.

On va rejouer contre eux au Parc et on va faire la même chose — Vitinha

Concernant les récents changements dans l’effectif parisien, notamment le départ de certaines stars, Vitinha reste serein. « Je pense que ça, c’est plus un sujet pour les gens à l’extérieur de l’équipe. Je sais, j’entends, je vois, j’écoute aussi ce que disent les médias. C’est normal, c’est respectable que vous fassiez votre travail. Mais pour nous ici, c’est la même chose, on vient pour gagner, pour les battre. Et c’est ce qu’on a fait. On va rejouer contre eux au Parc et on va faire la même chose. » Sa confiance est un reflet de l’esprit combatif qui règne au sein du vestiaire.



En conclusion, l’assurance affichée par Vitinha peut constituer un atout majeur pour le coach De Zerbi. En mettant en avant une certain forme d’arrogance du milieu de terrain du PSG, le coach peut galvaniser son équipe et souligner l’importance de jouer sans pression au Parc le 16 mars 2025. Cette attitude pourrait inciter l’OM à adopter une approche audacieuse lors du match retour, avec l’objectif de contrecarrer les plans parisiens. En cultivant un esprit combatif et déterminé, les Marseillais auront toutes les cartes en main pour aller chercher un résultat positif face à leur rival historique.