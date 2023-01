Cette certitude de Riolo concernant l’OM de Tudor !

L’OM s’est facilement imposé 0-2 à Troyes lors de la 18e journée de Ligue 1 mercredi soir. Sur RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur cette victoire tout en maitrise des marseillais face à l’ESTAC.

Daniel Riolo estime que l’OM a totalement maitrisé son match et confirme sa solidité pour prétendre à la seconde place au classement de Ligue 1.

Pour moi, il y a toujours la même certitude que l’OM sera tout proche de la deuxième place

« C’était tranquille pour l’OM, un but rapide, un autre au moment ou il faut marquer pour ne pas trembler et ils n’ont jamais tremblé. C’est bien quand même de jouer un match à l’extérieur en championnat contre une équipe qui n’est pas monstrueuse mais qui semblait un brin mieux avec ce changement d’entraineur. Cela pouvait être un match un peu plus difficile et cela ne l’a jamais été. Ils ont maitrisé du début à la fin, l’OM est dans une maitrise totale de ce qu’ils font. De l’équipe, du choix des joueurs , de la compo même si on ne découvre rien du système de Tudor… Franchement cette équipe fait une très bonne opération au classement ce soir, se rapproche de Lens. Pour moi, il y a toujours la même certitude que l’OM sera tout proche de la deuxième place. » Daniel Riolo – source : RMC (12/01/2023)

Voici la réaction du coach Igor Tudor en conférence de presse d’parés match.

C’est mentalement qu’on arrive à se concentrer pour ne pas faire d’erreur

« Je suis satisfait non seulement par le résultat mais aussi par le match qu’on a produit. On a été une équipe sérieuse, qui savait quoi faire sur le terrain. Il ne s’agit pas de savoir jusqu’où on peut aller, il faut simplement se préparer pour le prochain match. La clé, c’est d’être performants à chaque fois, d’être bons le jour du match, de travailler pour progresser et on verra jusqu’où on peut aller. Ce que j’apprécie le plus chez les joueurs, c’est cette mentalité, cette volonté de gagner, d’être sérieux, de faire attention aux détails. C’est mentalement qu’on arrive à se concentrer pour ne pas faire d’erreur et c’est la clé, on l’a vu ce soir (mercredi). Mais le chemin devant nous est encore long. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse / L’Equipe (11/01/2023