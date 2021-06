Cette cible est cash : « L’OM ça ne se refuse pas » !

Le départ de Hiroki Sakai oblige Pablo Longoria a recruté un nouveau latéral droit. Si le transfert définitif de Pol Lirola du côté de Marseille n’est toujours pas acté, Rosier, joueur du Sporting Portugal prêté au Besiktas intéresserait beaucoup Longoria, qui aurait transmis une offre de 6M€ aux Portugais.

Valentin Rosier, latéral droit prêté au Besiktas, champion de Turquie cette saison, serait un profil très apprécié de Pablo Longoria. Selon la presse turque, le défenseur français du Sporting Portugal serait le sujet d’une offre de 6 millions d’euros faite par l’Olympique de Marseille. Rapide, puissant et offensif, Rosier rentre parfaitement dans les attentes de Sampaoli.

C’est un club qui pourrait me plaire– Rosier

Interrogé sur le plateau de Bein Sport, il a ouvert grand la porte à l’Olympique de Marseille :

« Je suis agréablement surpris de l’intérêt que me porterait l’OM, mais ce sont mes agents qui s’en occupent. C’est un club qui pourrait me plaire, c’est l’un des plus grands clubs de France, en plus la-bas la vie a l’air bien. L’OM ça ne se refuse pas, mais il faut avoir les épaules larges pour jouer là-bas, avec un gros mental. » Valentin Rosier– Source : BeinSport (19/06/21)