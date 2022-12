Cette légende de l’OM dresse un portait élogieux de Deschamps !

Didier Deschamps va disputer sa seconde finale de Coupe du Monde ce weekend en tant qu’entraîneur de l’Équipe de France. Avant ça, il en a disputé, et remporté bien sûr, une en tant que joueur. Pour L’Équipe, l’un de ses anciens partenaires à l’Olympique de Marseille est revenu sur « la Desch' »…

Il s’agit d’un Champion d’Europe 1993, Rudi Völler. L’Allemand porte en très haute estime son ancien capitaine.

« Comme sélectionneur, il donne l’impression d’avoir tout bon, de prendre presque à chaque fois la bonne décision. Avec ses discours, ses options tactiques et sa rage de vaincre, il parvient à former un groupe soudé qui le suit les yeux fermés. Ce qu’il réalise est très fort. La pression est quelque chose qui ne lui fait absolument pas peur. On sent chez lui une forme de sérénité et de plénitude tout en conservant intact son appétit de victoire. Comme s’il n’était jamais rassasié. » Rudi Völler – Source : L’Équipe

Je ne mets pas Camavinga arrière gauche, pourquoi pas le kiné aussi?

« Il y a certaines obligations. Il ne faut pas faire jouer Théo Hernandez. Je ne mets pas Camavinga arrière gauche, pourquoi pas le kiné aussi? Oui il l’a tenté mais entre tenter et être ridicule… On met un latéral droitier, par exemple Pavard, qui pourra dépanner à gauche. Didier Deschamps est parti sur l’idée de 4 joueurs offensifs et deux milieux avec un 6 et un 8 et des défenseurs défensifs. Pavard joue sur le côté gauche mais ne parlons pas de Camavinga à ce poste… Même pour lui rendre service. Il ne va pas jouer un match de Coupe du Monde en tant que latéral gauche ! Ce n’est pas sérieux les amis ! On est parti sur l’idée que les défenseurs centraux seront des latéraux. Alors on fait avec. » Rolland Courbis – Source : RMC Sport (29/11/2022)

J’ai vu Varane ne pas jouer et ce n’était pas lui titulaire

« Pourquoi ne pas tenter Saliba en latéral droit et Pavard à gauche pour préserver Théo? On est parti sur l’idée que les défenseurs centraux seront des latéraux. Alors on fait avec. Un garçon comme Saliba, chacun ses goûts, mais je pensais que c’était le remplaçant idéal de Varane. J’ai vu Varane ne pas jouer et ce n’était pas lui titulaire. Je le trouve très très fort mais peut-être que je le vois plus gros que ce qu’il est. Ou peut-être que je vois bien… » Rolland Courbis – Source : RMC Sport (27/11/22)