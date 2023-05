« Cette saison, l’OM est meilleur que le PSG »

Dans DFM, Benjamin Courmes estime que l’OM est supérieur au Paris-Saint-Germain sur l’ensemble de la saison.

Ce dimanche, le Paris-Saint-Germain s’est une nouvelle fois incliné au Parc des Princes contre Lorient (1-3). Avec cette nouvelle défaite, la sixième de la saison pour les joueurs de Christophe Galtier, le PSG ne compte plus que 5 points d’avance sur l’Olympique de Marseille. Alors que le onzième titre de champion de France du club de la capitale semblait acté la semaine dernière, les joueurs de Tudor ne semblent pas avoir dit leur derniers mot?

l’OM propose un jeu beaucoup plus séduisant que Paris

Dans Débat Foot Marseille, Benjamin Courmes estime que l’OM a plus de mérite que son rival sur l’ensemble de la saison : « L’OM peut finir à 85 points. Ce serait hallucinant de ne pas être champion avec un nombre de points pareil. L’OM est largement meilleur que le PSG cette saison. Ça joue beaucoup mieux. En championnat, l’OM propose un jeu beaucoup plus séduisant, ils gèrent mieux leurs matchs. C’est plus plaisant de voir l’OM que le PSG. Paris a réussi à se sortir de certains matchs de manière miraculeuse. Il y a plein de petits miracles au cours de la saison qu’il font qu’ils sont devant l’OM. Avec leurs résultats, on ne peut pas se satisfaire de la deuxième place. »

On est très près du leader je crois qu’on peut encore être champion

Au micro de Prime Vidéo cette fois, Alexis Sanchez n’a pas caché son ambition d’aller au bout : « Les supporters nous ont beaucoup aidé. C’est très beau d’évoluer dans un stade comme ça. On est très près du leader je crois qu’on peut encore être champion », a lâché l’attaquant chilien.