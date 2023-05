Ex OM : Ça chauffe entre Rami et les supporters troyens …

Rami était prêt à en découdre

Alors qu’il rejoignait son véhicule avec sa compagne, un vingtaine de supporters ont pris à partit le champion du monde 2018. Ce dernier leur aurait promis un rendez-vous après avoir reçu un premier chambrage durant le match. Rami aurait reçu plusieurs messages d’insultes visant ses proches. Il se serait entretenu avec le responsable du groupe de supporters des Magic avant de se retrouver nez à nez avec deux individus. L’ancien joueur de Séville se serait alors emporté et aurait déclaré être prêt à en découdre avec eux « un par un ».

Rami s’est ensuite excusé en publiant un long message sur son compte instagram : « Ma volonté a toujours été de défendre les couleurs du club du mieux possible, a réagi le joueur sur Instagram dans la soirée. J’ai le plus grand des respects pour l’ESTAC. Je comprends la déception des supporters et croyez moi, je suis le premier déçu et frustré. En revanche, je ne tolérerai jamais les insultes faites à mes proches ou à mes coéquipiers, poursuit-il. C’est pour ça que je me suis emporté après le match, après avoir été invectivé par quelques individus. Je n’aurai pas dû réagir ainsi. Jusqu’au bout, je donnerai mon maximum sur le terrain. Je n’ai jamais triché ». Les dirigeants troyens ont brièvement réagi, indiquant avoir pris connaissance de l’incident en condamnant toute forme de violence. Le club devrait faire la lumière sur cette altercation dans les prochains jours et se réserve le droit de prendre une décision.